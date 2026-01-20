الزملوط يشدد على ضرورة استثمار مقومات قرى الداخلة وتطويعها لخدمة المشروعات التنموية

18 حجم الخط

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى والقيادات التنفيذية بمركز الداخلة؛ لمناقشة آليات الارتقاء بالعمل الخدمي والتنموي، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة استثمار المقومات النوعية التي تحظى بها كل قرية، وتطويعها لخدمة المشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الموارد الذاتية، موجهًا بوضع مقترحات وخطط زمنية محددة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، التقى الزملوط، بعدد من المواطنين بالمركز؛ لبحث بعض المطالب الجماهيرية مع الجهات التنفيذية المعنية، ودراسة تقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية.

متابعة المشروعات الجارية بالداخلة تمهيدا لإفتتاحها..

وفي إطار جولته التفقدية الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية، تفقّد محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، شملت مستشفى الداخلة الجديد ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفي الداخلة الجديد، حيث اطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهًا بإعداد تقرير وافٍ بالموقف الحالي، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة؛ تمهيدًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي.

كما شملت الجولة تفقد مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تابع تجهيزات العيادات الطبية، والتعاقد على استكمال تشطيبات الطابق الثالث، إلى جانب الأعمال الجارية لإنشاء الملاعب وحمام السباحة والمسطحات الخضراء، والاستعداد لطرح مزاد علني لعدد من المحال عقب استكمال التشطيبات.

ووجّه بحصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط؛ لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز في خدمة وتأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.