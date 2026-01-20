محافظة الوادي الجديد تكشف حقيقة غرق الطرق المؤدية إلى بحيرة باريس

18 حجم الخط

نشرت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها ردًا على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غرق الطرق المؤدية إلى بحيرة باريس وتهديد المياه للقرى القريبة من البحيرة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم الدفع بلجنة متابعة ميدانية من المحافظة، والتي أكدت استقرار الأوضاع بالبحيرة مع ارتفاع نسبي في منسوب المياه ويتم التعامل معه ومراقبة تطوراته.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والقائمين على الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن.

اجتماع مع رؤساء القرى بمركز الداخلة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترأس اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى والقيادات التنفيذية بمركز الداخلة؛ لمناقشة آليات الارتقاء بالعمل الخدمي والتنموي، خلال زيارته التفقدية للمركز وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز.

وأكّد المحافظ على ضرورة استثمار المقومات النوعية التي تحظى بها كل قرية، وتطويعها لخدمة المشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الموارد الذاتية، موجهًا بوضع مقترحات وخطط زمنية محددة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، التقى الزملوط بعدد من المواطنين بالمركز؛ لبحث بعض المطالب الجماهيرية مع الجهات التنفيذية المعنية، ودراسة تقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية.

