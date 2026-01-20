وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بالداخلة

18 حجم الخط

استأنف الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء، متابعته منظومة العمل بامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأجرى وكيل التعليم، جولة تفقدية لمتابعة العمل بمجموعة من لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية؛ مستهلًا الجولة بمدرستي نجيب محفوظ، والحرية الإعدادية، حيث استمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة ومدى وضوحها، وعدم وجود أى أخطاء فنية بورقة البوكليت.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة لهم، مع الالتزام بإجراءات الانضباط والنزاهة والشفافية.

غرفة العمليات بالداخلة وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة

وفي ذات السياق ترأس الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد, غرفة العمليات بمقر إدارة الداخلة التعليمية بتواجد جميع المعنيين وبحضور ايمن حنفى مدير إدارة الداخلة التعليمية؛ وذلك فى إطار الحرص على متابعة سير منظومة العمل لحظة بلحظة وانتظام الطلاب داخل لجان سير الامتحانات، حيث يؤدى طلاب الامتحان فى مادة الهندسة.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على وصول أوراق الأسئلة فى مواعيدها المحددة مع التزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وأشار الدكتور سامى فضل، إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر.

