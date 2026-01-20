محافظ الوادي الجديد يوجه برفع كفاءة طريق «الموشية - القصر»

18 حجم الخط

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدراسة إدراجه طريق ( الموشية / القصر )، بمركز الداخلة، ضمن خطط الرصف الجارية لرفع كفاءة الطريق الترابي بطول 2 كم، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وربط القرى بالمحاور الرئيسية.

وفى سياق متصل خلال جولته، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توسعات منفذ مبادرة توفير السلع الغذائية بمدينة موط، وذلك في إطار جولاته الميدانية بمركز الداخلة لمتابعة منظومة الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولى رئيس المركز.

حيث أشاد محافظ الوادي الجديد، بجهود القائمين على المبادرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في طرح السلع بتخفيضات تصل إلى 20%، موجهًا باستمرار المتابعة وضمان انتظام الخدمة واستقرار الأسعار.

غرق الطرق المؤدية إلى بحيرة باريس

وعلي جانب آخر، وردًا على ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غرق الطرق المؤدية إلى بحيرة باريس بالوادي الجديد وتهديد المياه للقرى القريبة من البحيرة.

أكدت محافظة الوادي الجديد أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم الدفع بلجنة متابعة ميدانية من المحافظة، والتي أكدت استقرار الأوضاع بالبحيرة مع ارتفاع نسبي في منسوب المياه يتم التعامل معه ومراقبة تطوراته.

كما أهابت المحافظة بالمواطنين والقائمين على الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن.

