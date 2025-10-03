رئيس تجارية الإسماعيلية: مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة

قال أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية أمين الصندوق المساعد لإتحاد الغرف التجارية، أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة فى قطاعات مختلفة، منها " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات "، وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها فى مصر.

وأضاف أكرم الشافعي، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار.

رؤية سياسية واضحة

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف بمنهج تكاملي، يبدأ من رؤية سياسية واضحة تتبناها القيادة، مرورًا بتنسيق حكومي فعال، وصولًا إلى آليات تنفيذية واضحة تشارك فيها الجهات الرقابية والإنتاجية والغرف التجارية، في ظل تحديات عالمية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتخطيط.

شراكة الغرف التجارية المصرية

وأكد «الشافعي » أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الإسماعيلية، تُعد شريكًا رئيسيًا في هذه المنظومة، من خلال مراقبة الأسواق، والتواصل مع التجار والموردين، ودعم التوعية المجتمعية، والعمل على استقرار سلاسل التوريد من أرض المصنع أو المزرعة حتى منافذ البيع.

منظومة الأمن الغذائي

واختتم رئيس الغرفة بأن مصر تمتلك الآن منظومة أمن غذائي مرنة ومدروسة، تعمل فيها القيادة السياسية، والحكومة، والجهات الفنية، والغرف التجارية، في اتجاه واحد، وبهدف واحد، هو توفير غذاء آمن، ومستدام، وعادل لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن النجاح في هذا الملف لا يتحقّق إلا بتواصل هذا التناغم، ودعم كل طرف لدوره في خدمة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.