الثلاثاء 20 يناير 2026
8 نصائح تساعدك فى العناية بشعر طفلتك

العناية بشعر البنات الصغيرات أمر ضرورى، لأنه يضمن تقوية الشعر مبكرا، ونموه بشكل صحى وحمايته من التساقط والتقصف فيما بعد.

وتحرص الأمهات عند العناية بشعر البنات الصغيرات على استخدام الزيوت الطبيعية والمستحضرات الخالية من أى مواد كيميائية حفاظا على صحتهن.

8 نصائح للعناية بشعر البنات الصغيرات 

ويقدم الدكتور عمرو شبكة أخصائي التجميل والجلدية، 8 نصائح للعناية بشعرك البنات الصغيرات، هي:

  • غسل الشعر الدهني بالشامبو من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، والشعر الجاف مرة واحدة فقط والبلسم أفضل من الشامبو للشعر الجاف.
  • أحد أهم أسباب وجود قشرة في فروة الرأس عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام، غير ان تسريح الشعر وهو مبلل يزيد من تساقطه.
  • عدم ربط الشعر طول الوقت في اتجاه واحد لتقليل الضغط على بصيلات الشعر ما يقلل من ظهور الفراغات.
  • المشط أو الفرشاة الخشب أفضل لفروة الرأس من الفرشاة العادية.
  • الاستعمال المفرط لمكواة الشعر والبيبي ليس يتلف الشعر ويجعل شكله مجهد وغير صحي، لذا يفضل استعمالهم على فترات وعند الضرورة.
  • تدليك فروة الرأس بشكل دوري يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد على وصول الدم للبصيلة وتغذيتها.
  • حمام الزيت يكون من خلال استخدام زيت الأرجان الأصلي أو زيت جوز الهند البارد أو زيت اللوز مرتين في الأسبوع وذلك للشعر الجاف والهايش.
  • فرد الشعر بالكيراتين أو البروتين ممنوع تماما في الأطفال أقل من 13 سنة، ويجب عدم استعماله اكتر من مرة في السنة، وبشكل عام لا ينصح به بسبب التلف الشديد الذي يسببه في الشعر.
