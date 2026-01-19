اصنعى بنفسك سيروم طبيعي لتقوية الشعر وزيادة لمعانه فى الشتاء

18 حجم الخط

تعاني الكثير من الفتيات من ضعف الشعر وفقدان لمعانه نتيجة التعرض المستمر للحرارة، والصبغات، والتلوث، وسوء التغذية.

ومع ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر، أصبح الاتجاه نحو السيروم الطبيعي المنزلي أفضل حل لاستعادة صحة الشعر ولمعانه دون مواد كيميائية ضارة.

سيروم طبيعي لتقوية الشعر وزيادة لمعانه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، سيروم طبيعي لتقوية الشعر وزيادة لمعانه.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت الأرجان

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة زيت الخروع

1 ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو

كبسولة فيتامين E

5 قطرات زيت اللافندر أو زيت الروز ماري اختياري

طريقة التحضير:

في وعاء زجاجي نظيف، اخلطي جميع الزيوت جيدا.

افتحي كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها إلى الخليط.

أضيفي زيت اللافندر أو الروز ماري وقلبي جيدا.

احفظي السيروم في زجاجة داكنة محكمة الغلق بعيدا عن الشمس.

خذي كمية صغيرة جدا من السيروم بضع قطرات.

دلكي بها فروة الرأس بحركات دائرية.

وزعي المتبقي على أطراف الشعر.

يستخدم 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.

يمكن استخدامه بعد الاستحمام على شعر رطب أو قبل النوم.

السيروم يمنح لمعان قوي ويغذي الشعر بعمق، ويرطبه ويمنع التقصف، ويقوي الجذور ويحفز نمو الشعر، ويزيد نعومة الشعر ويمنحه مظهر صحي، ويحمي الشعر من التلف، ويحفز الدورة الدموية ويقلل التساقط.

يجب الاستمرار على السيروم لمدة شهر على الأقل.

تجنب الإكثار من الكمية حتى لا يصبح الشعر دهني.

يجب غسل الشعر بشامبو خالى من الكبريتات.

التقليل من استخدام أدوات الحرارة.

الاهتمام بالتغذية الصحية وشرب الماء.

مع الانتظام في الاستخدام، ستلاحظين نعومة ولمعان ملحوظ خلال أسبوعين.

تقليل التساقط بعد 3 إلى 4 أسابيع.

شعر أقوى وأكثر كثافة خلال شهر إلى شهرين.

