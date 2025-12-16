7 خطوات للعناية بالشعر المصبوغ بطرق طبيعية

18 حجم الخط

العناية بالشعر المصبوغ بطرق طبيعية، تلجأ كثير من النساء إلى صبغ الشعر بحثًا عن التجديد، أو لإخفاء الشيب، أو لمجاراة الموضة، لكن الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة، لأن الصبغات – حتى الأنواع الجيدة – تُضعف بنية الشعرة وتفقدها جزءًا من رطوبتها ولمعانها.





ومع تكرار صبغ الشعر واستخدام الحرارة، يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف، والتقصف، والهيشان، وبهتان اللون.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر المصبوغ بطرق طبيعية ضرورة للحفاظ على جمال الشعر وصحته.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن بالالتزام بروتين بسيط يعتمد على الزيوت الطبيعية، والماسكات المنزلية، والغسل الصحيح، والتغذية السليمة، يمكن الاستمتاع بلون شعر ثابت ولمعان صحي دون أضرار جانبية.



وهنا تبرز أهمية العناية الطبيعية بالشعر المصبوغ كحل آمن وفعّال يحافظ على صحة الشعر وثبات لونه دون اللجوء إلى منتجات كيميائية قاسية.

لماذا يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة؟

عند صبغ الشعر، يتم فتح طبقة الكيوتيكل (الطبقة الخارجية للشعرة) للسماح بدخول اللون، وهذا يؤدي إلى:

فقدان الزيوت الطبيعية

زيادة مسامية الشعر

ضعف الشعرة وسهولة تكسرها

بهتان اللون مع الغسيل المتكرر

خطوات العناية بالشعر المصبوغ

لذلك، فالشعر المصبوغ يحتاج إلى ترطيب عميق، وتغذية مستمرة، وحماية من العوامل الخارجية مثل الشمس والحرارة.



أولًا: غسل الشعر المصبوغ بطريقة صحيحة

الغسل الخاطئ من أكثر الأسباب التي تُفقد الشعر المصبوغ لونه بسرعة.

نصائح طبيعية عند غسل الشعر المصبوغ:

تقليل عدد مرات الغسل إلى 2–3 مرات أسبوعيًا.

استخدام ماء فاتر بدلًا من الساخن، لأن الماء الساخن يفتح مسام الشعرة ويسحب اللون.

اختيار شامبو طبيعي خالٍ من السلفات والبارابين.

إضافة ملعقة خل تفاح مخفف بالماء كغسلة أخيرة مرة أسبوعيًا لغلق المسام وتثبيت اللون.



ثانيًا: الترطيب الطبيعي سر الحفاظ على الشعر المصبوغ

الجفاف هو العدو الأول للشعر المصبوغ، والترطيب المنتظم يمنحه نعومة ولمعانًا ويحافظ على لونه.

أفضل زيوت طبيعية للشعر المصبوغ:

زيت جوز الهند: يخترق الشعرة بعمق ويقلل فقدان البروتين.

زيت الأرجان: غني بفيتامين E ويحمي اللون من البهتان.

زيت الزيتون: يرطب الشعر الجاف ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

زيت الجوجوبا: يشبه الزيوت الطبيعية لفروة الرأس ويوازن الترطيب.

يمكن عمل حمام زيت مرة أو مرتين أسبوعيًا، مع تدليك فروة الرأس وترك الزيت لمدة ساعة قبل الغسل.



ثالثًا: ماسكات طبيعية لتغذية الشعر المصبوغ

الماسكات الطبيعية تعوض الشعر عن العناصر التي فقدها بسبب الصبغة.

ماسك الأفوكادو والعسل:

نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

يُطبق على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل.

هذا الماسك يعيد للشعر نعومته ويمنع التقصف.

ماسك الزبادي وزيت جوز الهند:

نصف كوب زبادي

ملعقة زيت جوز الهند

ممتاز لترطيب الشعر المصبوغ وإعطائه ملمسًا صحيًا.



رابعًا: حماية لون الشعر بطرق طبيعية

الحفاظ على لون الصبغة لا يقل أهمية عن العناية بالشعرة نفسها.

طرق طبيعية لتثبيت اللون:

استخدام شاي البابونج للشعر الأشقر، أو شاي الكركديه للشعر الأحمر، كغسول طبيعي.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة.

تغطية الشعر عند الخروج في الحر الشديد.

استخدام الألوفيرا (جل الصبار) كبلسم طبيعي يحمي اللون.

روتين العناية بالشعر المصبوغ



خامسًا: تقليل الحرارة قدر الإمكان

الحرارة العالية تُضعف الشعر المصبوغ وتُسرّع تلفه.



نصائح مهمة:

التقليل من استخدام المكواة والسيشوار.

ترك الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان.

عند استخدام الحرارة، يمكن وضع طبقة خفيفة من زيت الأرغان أو جل الصبار كحاجز واقٍ.



سادسًا: التغذية السليمة لصحة الشعر المصبوغ

العناية الخارجية لا تكفي وحدها، فالشعر الصحي يبدأ من الداخل.

أطعمة تدعم صحة الشعر المصبوغ:

البيض والبقوليات لمصدر البروتين

المكسرات والبذور لاحتوائها على الزنك وأوميجا 3

الخضروات الورقية لفيتامينات B

الفواكه الغنية بفيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد

شرب الماء بانتظام ضروري للحفاظ على رطوبة الشعر.



سابعًا: عادات يومية بسيطة تحمي الشعر المصبوغ

تمشيط الشعر بلطف وبمشط خشبي.

تجنب شد الشعر أو ربطه بقوة.

قص الأطراف كل 6–8 أسابيع للتخلص من التقصف.

النوم على وسادة قطنية ناعمة أو ساتان لتقليل الاحتكاك.

الطبيعة تقدم لنا حلولًا فعالة وآمنة، وكل ما يحتاجه الشعر المصبوغ هو القليل من الاهتمام والانتظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.