الفرق بين الزيوت الثقيلة والزيوت الخفيفة للشعر، واستخداماتها وطرق اختيارها

الفرق بين الزيوت الثقيلة والزيوت الخفيفة للشعر، تُعد الزيوت الطبيعية من أهم العناصر المستخدمة في العناية بالشعر منذ القدم، حيث اعتمدت عليها مختلف الحضارات لما لها من فوائد غذائية وعلاجية.

ومع تطور علم العناية بالشعر، أصبح تصنيف الزيوت وفق قوامها وتأثيرها على الشعر أمرًا ضروريًا، فظهرت فئتان رئيسيتان هما الزيوت الثقيلة والزيوت الخفيفة. ويكمن الفرق بينهما في التركيب الجزيئي، وسرعة الامتصاص، وتأثيرهما على فروة الرأس والشعرة نفسها.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض الفروق بين النوعين، استخدامات كل منهما، وكيفية اختيار الزيت المناسب حسب نوع الشعر والمشكلة التي يعاني منها، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

أولًا: الزيوت الثقيلة للشعر

الزيوت الثقيلة هي زيوت ذات قوام كثيف ولزوجة عالية، وغالبًا ما تحتاج إلى وقت أطول لامتصاصها من قبل فروة الرأس والشعر. تمتاز بقدرتها العالية على الترطيب العميق وتغليف الشعرة بطبقة واقية تحميها من الجفاف والعوامل الخارجية.

أمثلة على الزيوت الثقيلة:

زيت الخروع

زيت جوز الهند

زيت الزيتون

زيت السمسم

زيت الأفوكادو

فوائد الزيوت الثقيلة:

تعمل الزيوت الثقيلة على تغذية الشعر بعمق، حيث تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والفيتامينات مثل فيتامين E وK. كما تساعد على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل التقصف، والحد من تساقط الشعر. وتُعد فعّالة في علاج الجفاف الشديد، والتلف الناتج عن الصبغات والحرارة المتكررة.

استخدامات الزيوت الثقيلة:

تُستخدم غالبًا كحمّامات زيت قبل غسل الشعر، حيث تُوضع على فروة الرأس وتُدلّك جيدًا ثم يُترك الزيت لفترة تتراوح بين ساعة إلى عدة ساعات أو طوال الليل. كما يمكن استخدامها لعلاج الأطراف المتقصفة أو كعلاج أسبوعي مكثف.

عيوب الزيوت الثقيلة:

قد تسبب تراكم الدهون على فروة الرأس إذا استُخدمت بكثرة أو على شعر دهني، كما قد تؤدي إلى انسداد المسام وظهور القشرة عند بعض الأشخاص.

الزيوت الثقيلة والخفيفة للشعر

ثانيًا: الزيوت الخفيفة للشعر

الزيوت الخفيفة هي زيوت ذات قوام سائل وخفيف، تمتاز بسرعة امتصاصها وعدم تركها أثرًا دهنيًا واضحًا. تناسب الاستخدام اليومي ولا تُثقل الشعر.

أمثلة على الزيوت الخفيفة:

زيت الأرجان

زيت الجوجوبا

زيت اللوز الحلو

زيت بذور العنب

زيت الورد

فوائد الزيوت الخفيفة:

تعمل على ترطيب الشعر بشكل معتدل، وتمنحه لمعانًا ونعومة دون إثقاله. كما تساعد على تقليل الهيشان، وحماية الشعر من العوامل البيئية مثل الشمس والتلوث. وتُعد مناسبة لفروة الرأس الحساسة.

استخدامات الزيوت الخفيفة:

يمكن استخدامها بعد الاستحمام على شعر رطب أو جاف، كما تُستخدم كسيروم يومي أو قبل التصفيف الحراري لحماية الشعر. وغالبًا لا تحتاج إلى غسل الشعر بعدها.

عيوب الزيوت الخفيفة:

قد لا تكون كافية لعلاج الجفاف الشديد أو التلف العميق، خاصة في الشعر الكثيف أو المجعد جدًا.

ثالثًا: كيفية اختيار الزيت المناسب حسب نوع الشعر

1. الشعر الجاف:

يحتاج إلى زيوت ثقيلة أو مزيج من الزيوت الثقيلة والخفيفة. يُفضل استخدام زيت جوز الهند أو الزيتون كعلاج أسبوعي، مع زيت الأرجان للاستخدام اليومي.

2. الشعر الدهني:

يُفضل استخدام الزيوت الخفيفة فقط وبكميات قليلة، مثل زيت الجوجوبا أو بذور العنب، مع تجنب وضع الزيت على فروة الرأس مباشرة.

3. الشعر المختلط:

يمكن استخدام زيت خفيف على الفروة، وزيت أثقل على الأطراف الجافة.

4. الشعر المجعد أو الخشن:

يحتاج إلى زيوت ثقيلة للحفاظ على الترطيب ومنع الهيشان، مثل زيت الخروع أو الأفوكادو.

5. الشعر الناعم:

يناسبُه الزيوت الخفيفة جدًا لتجنب تسطيحه، مثل زيت اللوز أو الأرجان.

رابعًا: اختيار الزيت حسب مشكلة الشعر

التساقط: زيت الخروع، زيت السمسم

القشرة: زيت شجرة الشاي (خفيف)، زيت جوز الهند

التقصف: زيت الزيتون، زيت الأفوكادو

الهيشان: زيت الأرجان، زيت الجوجوبا

ضعف النمو: زيت الخروع مع التدليك المنتظم

لا يمكن اعتبار زيتٍ واحدٍ مناسبًا لجميع أنواع الشعر، إذ يعتمد الاختيار الصحيح على طبيعة الشعر واحتياجاته والمشكلة التي يعاني منها. فالزيوت الثقيلة تُعد خيارًا مثاليًا للعلاج العميق والترطيب المكثف، بينما تُفضل الزيوت الخفيفة للعناية اليومية والحماية الخفيفة. ويُعد الاعتدال في الاستخدام وفهم خصائص كل زيت خطوة أساسية للحصول على شعر صحي وقوي ولامع.

