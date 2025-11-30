الأحد 30 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت شكل الريف المصري

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو
ads

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إنها سعيدة بافتتاح مركز العزمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بإحدى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة الغربية.

وأوضحت أنها شاركت في تنفيذ مركز مماثل إبان توليها محافظة دمياط، وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المتعافين، موضحة أنه تم ربط مراكز العزيمة  مع مشروعات حياة كريمة ضمن  المبادرة الرئاسية  التي غيرت شكل الريف المصري.

جهود مؤسسات الدولة

وأضافت  الدكتورة منال عوض: إن مراكز العزيمة بها نماذج واعية قادرة على مساعدة الشباب وتعافيهم من الإدمان، مشيرة إلى أن علاج الإدمان يحتاج إلى تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، وبعد افتتاح هذا المركز ستتوالى الافتتاحات بمراكز مماثلة في جميع المحافظات.

 

افتتاح مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش

جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي.

