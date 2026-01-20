الثلاثاء 20 يناير 2026
أخبار مصر

مدير تعليم القاهرة تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية
تفقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيل، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء  لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية المنعقدة في مستشفى ٥٧٣٥٧.

مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

وحرصت مدير تعليم القاهرة على التواجد الشخصي داخل اللجنة، للاطمئنان على الحالة الصحية لأبنائها الطلاب، ورفع روحهم المعنوية، والتأكد من توافر كافة التجهيزات والإجراءات التنظيمية التي تكفل أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار، دون أي إخلال بضوابط الامتحان أو معايير الانضباط.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة خلال الزيارة أن الانضباط والالتزام لا يتعارضان مع الرحمة، بل يكتملان بها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع الطالب في قلب اهتمامها، لا سيما في الظروف الصحية الاستثنائية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري والحفاظ على كرامته.

وأعربت مدير تعليم القاهرة عن تقديرها الكامل لإدارة مستشفى ٥٧٣٥٧، وللتعاون المثمر القائم مع مديرية التربية والتعليم، بما يضمن مصلحة الطالب أولًا وأخيرًا.

وعقب الانتهاء من الزيارة واصلت مدير المديرية جولاتها التفقدية، حيث توجهت إلى لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السنية الإعدادية للبنات، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات، وتطبيق القواعد المنظمة بكل حزم، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي سياق آخر افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مشروع مد خطوط الصرف الصحى بمنطقة أرض العجوز في  حى الزاوية الحمراء بطول ٢.٥ كم، بتكلفة ٨.٥ مليون جنيه والذى تم بالتعاون بين محافظة القاهرة،  وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بتفويض للوكالة الفرنسية للتنمية.

ورافق محافظ القاهرة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

