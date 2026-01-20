18 حجم الخط

تواصل مديرية تعليم الدقهلية اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية في اليوم الثاني للامتحانات وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور تامر الجزار - متابعة الوزير.

غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات

ويؤدى الطلاب امتحاناتهم في موادالهندسة، اللغة الأجنبية ، وسط أجواء منضبطة وهادئة داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها

وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

توفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، امتحاني "الهندسة، اللغة الأجنبية" في ساعتين، وفق ما أعلنته مديرية تعليم الدقهلية.

طلاب الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان الجبر والإحصاء

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 130 ألف طالب وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 17 لجنة بإجمالي 2387 طالبا وطالبة.

وتواصل قيادات تعليم الدقهلية جهودها في المتابعة الميدانية على مدار أيام الامتحانات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والالتزام داخل اللجان مع توفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية وسط متابعة ميدانية مكثفة لقيادات التعليم تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتتم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

‏وتشكلت غرفة عمليات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 برئاسة بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية رئيسًا، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام عضوًا، ‏نيازي عبد الرحمن مدير الشؤون القانونية بالمديرية عضوًا ، جمال هلال مدير إدارة المتابعة بالمديرية عضوًا ، مصطفي البليهي مدير التعليم الإعدادي بالمديرية عضوًا، الدكتور وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة عضوًا، حازم السيد التطوير التكنولوجي عضوًا، عبد الفتاح عبد الرافع مدير إدارة الأزمات عضوًا، أيمن بهيج مسؤول أمن المديرية عضوًا، مصطفى محمود عضو إدارة الإحصاء عضوًا، وموجه عام المادة وفقًا لجدول الامتحانات عضوًا.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر تعليمات تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، خلال الاجتماع مع رؤساء لجان.

وجاء ذلك في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

محاور وتعليمات تنظيم العملية الامتحانية

وكان المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم اجتمع عبر تقنية الفيديو كونفرنس برؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وتناول الاجتماع عدة محاور وتعليمات تهدف إلي تنظيم العملية الامتحانية وإخراجها في أفضل صورة كان من أهمها:

- التشديد على عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

- تنظيم دخول الطلاب مبكرًا في اليوم الأول من الامتحانات.

- البدء في فتح مظاريف الأسئلة في الموعد المحدد لها بكل دقة.

- التأكيد مشددًا على دور مسؤول الأمن لحفظ النظام داخل اللجنة.

- الالتزام التام بالتعليمات وضوابط الامتحانات ورئيس لجنة الامتحان هو المسؤول بشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

- تشديد الرقابة على الأدوار من قبل السيد رئيس اللجنة والمراقب الأول لحفظ النظام وضبط العمل.

- الاهتمام بتوزيع أوراق طلاب الدمج ومتابعة أدائهم للامتحان.

- التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان وعدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

- الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان وضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسؤولية وتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.

