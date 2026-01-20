محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك خلال جولة ميدانية، للاطمئنان على انتظام اللجان وسير الامتحانات بصورة منضبطة، وتوفير المناخ الآمن والملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم.

محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وشملت الجولة التفقدية المرور على لجان الامتحانات داخل مدرستي القناة الإعدادية بنات وبورسعيد الثانوية بنات، حيث رافقه خلالها طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد.

وخلال الجولة، تابع اللواء محب حبشي انتظام دخول وخروج الطالبات، واطمأن على توافر سبل الراحة داخل اللجان، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لضمان انتظام العملية الامتحانية في هدوء ويسر.

أجواء آمنة ومستقرة في امتحانات الإعدادية ببورسعيد

وأكد المحافظ حرصه المستمر على المتابعة المباشرة لسير الامتحانات بمختلف المدارس، والوقوف على مستوى التنظيم داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية، وحسن معاملة الطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.

