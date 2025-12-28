الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

محافظ القاهرة: إزالة الأكشاك المخالفة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة تأتى ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.  

محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس

من موقع الحدث، قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مخزن الخشب في المرج (صور)

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إزالة ما يقارب ٦٠ كشكًا مخالفًا حتى الآن، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة.

وأضاف محافظ القاهرة أن حملة إزالة الأكشاك تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة، وإعادة حق المشاة فى الطريق.

إلزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠لترًا

وكان الدكتور إبراهيم صابر  محافظ القاهرة قد أصدر قرارًا بالزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠ لترًا أمام كل محل مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك، وفى حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أن يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة والرصد الإشراف على متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

 قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع 

جاء ذلك القرار نظرًا لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات بما يؤثر بالسلب علي الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين. 

