مدير تعليم الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية  

أكّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم انتظمت اليوم في مواعيدها المحددة والمعلنة. 

رئيس مجلس النواب يستقبل مصطفى مدبولي للتهنئة بمنصبه

رئيس مركز دمنهور بالبحيرة يناقش ملفات المتغيرات والتصالح والتعديات والنظافة

ويأتي في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتفقَّد مدير المديرية اليوم الثلاثاء، بعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026  .

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة مدرسة طه حسين الثانوية بنات  بإدارة شرق التعليمية بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة ولجنة مدرسة جيرار  الخاصة بذات الإدارة، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وأكد خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان،ووجود دليل اللجان وانضباط الطلاب، وقدم رسالة طمانينة لأولياء الأمور خارج اللجان.

وأشار ( أبوزيد ) إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم الثلاثاء امتحان مادة اللغة الأجنبية في الفترة الأولى وامتحان مادة الهندسة  في الفترة الثانية، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية التسع أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

واستكمل متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة ( زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج )  .

