وليد جمال الدين: 52 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات 1.531 مليار دولار بما يوفر 72,665 فرصة عمل مباشرة

باستثمارات 175 مليون دولار، رئيس اقتصادية قناة السويس يوقّع عقد إقامة مصنع للكرتون بالقنطرة غرب

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع مجموعة أوروجلو جلوبال القابضة التركية، لإنشاء مصنع للكرتون وعبوات التعبئة والتغليف بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة 70 ألف متر مربع، وباستثمارات إجمالية تبلغ 175 مليون دولار أمريكي. 
 

اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى بقيمة 75 مليون يورو

اقتصادية النواب تناقش اتفاقيتين في أولى اجتماعاتها بالعاصمة الجديدة اليوم

معلومات عن المشروع 

 يستهدف المشروع طاقة إنتاجية تشمل 10 ملايين عبوة من "عبوات الكرتون المعقمة سعة 1 لتر" و75 ألف قطعة "كرتون بوكس" يوميًا، و400  ألف طن "ألواح كرتون" سنويًا، ويوفر نحو 2000  فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 50% من الإنتاج للتصدير، و50% للسوق المحلية، ووقّع العقد عن المجموعة نورالدين أوروجلو، رئيس مجموعة أوروجلو جلوبال القابضة، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركة. 

 

إضافة استراتيجية جديدة لمنظومة التصنيع 

أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع أوروجلو للكرتون وعبوات التعبئة والتغليف يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الصناعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يسهم في دعم سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية، ويعزز من تكامل حلقات الإنتاج محليًا، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري. 
 

نجاح الهيئة في جذب واستقطاب الاستثمارات 

وأضاف جمال الدين أن إقامة هذا المشروع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات صناعية متقدمة تخدم السوق المحلية والتصدير، وتوفر فرص عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب المشروعات التي تدعم البنية الصناعية المتكاملة وتواكب المعايير العالمية في الجودة والاستدامة، مشيرًا إلى أنه بتوقيع هذا المشروع يرتفع إجمالي المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 52 مشروعًا، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 3,537,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تتجاوز 1.531 مليار دولار أمريكي، بما يوفر نحو 72,665 فرصة عمل مباشرة، في إطار جهود الهيئة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الصادرات المصرية.
 

 الجدير بالذكر أن مجموعة أوروجلو جلوبال القابضة، التي تأسست عام 1983 بتركيا، تمتلك سجلًا استثماريًا ناجحًا، وتضم محفظة استثماراتها 3 مشروعات قائمة حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وهي: مصنع أوروجلو جارمنت (يعمل منذ سبتمبر 2025)، ومصنع أوروجلو نيتينج (قيد التشغيل)، ومصنع نيل أورما (قيد الإنشاء)، ويُعد مشروع أوروجلو للكرتون وعبوات التعبئة والتغليف هو المشروع الرابع للمجموعة بالمنطقة، لتصبح بذلك أكبر مستثمر صناعي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

 

الجريدة الرسمية