رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا من مجلس تنمية التجارة بهونج كونج

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج.  

الهدف من الزيارة 

تهدف الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الملابس والمنسوجات، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أبرز أعضاء الوفد 

وضم الوفد نخبة من المتخصصين برئاسة  كاثرين فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة فانج براذرز القابضة المحدودة (Fang Brothers Holdings Limited)، كما ضم الوفد قيادات تنفيذية تمثل كبرى المجموعات الصناعية العاملة في مجالات الحياكة والمنسوجات، إلى جانب ممثلين عن الجانب الأكاديمي والبحثي من جامعة هونج كونج التكنولوجية (كلية الأزياء والمنسوجات)، ومعهد هونج كونج للتصميم، فضلًا عن خبراء تطوير التجارة الدولية من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استعراض المقومات التنافسية لاقتصادية قناة السويس 

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منظومة متكاملة تضم مناطق صناعية متخصصة وموانئ بحرية تابعة لها، إلى جانب بنية تحتية متطورة نُفذت وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على أهم خطوط الملاحة العالمية يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، إلى جانب كافة المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي حققت مكانة متقدمة كوجهة عالمية لاستثمارات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس قوة الشراكات والتعاون الاقتصادي الدولي الذي تنتهجه الهيئة، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

من جانبها، أعربت كاترين فانغ، رئيسة الوفد، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الأعمال في هونج كونج، ولا سيما في قطاع الملابس والمنسوجات، بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مؤكدة تطلع الشركات والمؤسسات المشاركة في الوفد إلى توسيع مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة غرفة عرض المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، وشركة إيجيبت كادي للمنسوجات داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك للتعرف على التجارب الاستثمارية القائمة والاطلاع على الإمكانيات التشغيلية والبنية التحتية الداعمة للصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تضمنت الجولة زيارة ميناء السخنة، الذي يتكامل مع المنطقة الصناعية ويُعد أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

