اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى بقيمة 75 مليون يورو

18 حجم الخط

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وطالب طارق شكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع، الحكومة أن تعلن عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر حتى يتم التأكد من أن الحكومة استطاعت أن تستغل المنحة في تحسين أحوال معيشة المواطنين موضحا ان قيمة التمويل تصل الي ٧٥ مليون يورو.

وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وكذلك دعم ذوي الإعاقة في مصر.

وضع اقتصادي الي وضع أفضل

وقال رضا عبد السلام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أخطر ما يواجه المواطن المصرى هو وضعه الاقتصادي، ونحن لجنة ينبغى أن تعنى بوضع رؤية وتصور للانتقال من وضع اقتصادي الي وضع أفضل.

التأمين الصحي

وذكر رضا عبد السلام أنه فيما يخص الاتفاقية ان الاوضاع الصحية لكبار السن غير جيدة وينبغي أن يتم توجيه جزء من المنحة لتحسين أحوالهم علي ان يكون هناك تنسيق بين التامين الصحى والجهات المعنية حتى نحسن أوضاع كبار السن.

