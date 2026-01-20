اقتصادية النواب تناقش اتفاقيتين في أولى اجتماعاتها بالعاصمة الجديدة اليوم

18 حجم الخط

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكرى رئيس اللجنة، أولى اجتماعاتها بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الاتفاقيات.

الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۷۳۰ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.