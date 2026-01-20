محافظة الإسكندرية: تسهيلات مالية ومستندية لاستخراج تراخيص المحال العامة

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسكندرية عن حزمة من تسهيلات مالية ومستندية لتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية وضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.

وياتى ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التيسير على المواطنين لاستخراج تراخيص المحال العامة للأنشطة التجارية.



ومن المقرر الاستمرار في تنفيذ نسبة الخصم ٥٠٪؜ على رسوم استخراج التراخيص حتى يونيو ٢٠٢٦، بالإضافة إلى التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء باقل المستندات المطلوبة ( البطاقة الشخصية - عقد المحل)، وقبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات، كما يتم استخراج الترخيص خلال ٩٠ يوم بعد استفاء من كافة الأوراق المطلوبة، وتسهيلًا على المواطنين يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط.

وأهابت محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة، تفاديًا لغلق المحل لحين التقديم على طلب الترخيص، وتحرير غرامة مالية فورية على المحل غير المرخص، بالإضافة إلى عدم قبول أي طلب خدمة مُقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد تقديم على طلب الترخيص، وفي حال الاستمرار في عدم التقديم على طلب الترخيص يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز السنة فضلًا عن غلق المحل وذلك وفقًا للمادة ٣٠ من قانون المحال العامة ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

