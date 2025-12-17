الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: الأمطار تسببت في تعطيل وصول عدد من المستشارين إلى لجان انتخابات النواب

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية، فيتو
18 حجم الخط

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: إن الأمطار تسببت في تعطيل نسبي لوصول المستشارين ولكن الآن تجاوزنا الـ 95% وصول إلى الآن.

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المدن بمتابعة وصول المستشارين وتجهيز وسائل نقل سريعة للوصول في أقرب وقت، مشددا على التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وأجرت فيتو بثا مباشرا من أمام مدرسة الملك الكامل بالمنصورة، اليوم الأربعاء، بعد دقائق من انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في مخافظة الدقهلية.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشهد محيط مدرسة الملك الكامل في مدينة المنصورة تجمع برك مائية نتيجة لسقوط الأمطار، وسط تأمين كامل مع انطلاق عملية التصويت.

فيما وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى وكذا مواجهة الأمطار بعمليات كسح المياه أولا بأول.

 

42 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظة الدقهلية على 21 مقعدًا

واستعدت محافظة الدقهلية بـ 657 مقرًّا، وأن عدد اللجان الفرعية 795 لجنة، وعدد اللجان العامة، 10 لجان، وعدد الناخبين يبلغ 4,708,301 ناخب، في 10 دوائر انتخابية، يتنافس فيها 42 مرشحًا على 21 مقعدًا.

 

الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، كما أكد تذليل جميع العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من التصويت بسهولة ويسر.

 

وضع خطط طوارئ

ووجه المحافظ بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لسير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات، ووضع خطط طوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بمحيط المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

رفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول

كما شدد محافظ الدقهلية على تعزيز إجراءات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير مصادر إضاءة بديلة، وتوفير مظلات وتخصيص أماكن انتظار لكبار السن، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم.

 

خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان

كما وجه محافظ الدقهلية بوضع خطة تأمين طبي بتواجد الفرق الطبية بمحيط وداخل مقرات اللجان، والتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتذليل أي عقبات.

 

محافظ الدقهلية يحث على المشاركة الإيجابية

وحث محافظ الدقهلية أبناء المحافظة على المشاركة الإيجابية في هذا "العرس الديمقراطي"، مؤكدًا أن المحافظة تظهر دائمًا بمستوى لائق في المشاركات الوطنية، وأن الجهاز التنفيذي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 

التواجد الميداني المستمر 

وشدد محافظ الدقهلية على التواجد الميداني المستمر لمديري المديريات ولرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أولا بأول والاستماع إلى مطالبهم المشروعة والعمل على تحقيقها بأسرع وقت.

وتتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، والعميد وليد مسعد مدير إدارة التخطيط بمديرية أمن الدقهلية، ومحسن طه مدير عام اللجان والمجالس، والدكتور خالد ابو الخير مسئول الانتخابات، ووكلاء الوزارات ورؤساء قطاعات المرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية.

وجرى الإعلان عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، وهي:

· من الأرضي والمحمول: 114
· أرقام أرضية: 0502316644 - 0502314880 - 0502327792

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإستعداد القصوي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقار الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات مجلس النواب رفع درجة الإستعداد رئيس عبد الفتاح السيسي عملية التصويت كراسي متحركة لذوى الهمم مجلس النواب 202 محافظة الدقهلية مستوى الخدمات المقدمة وفير كراسي متحركة

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع عامل سقط من أعلى عقار بالسلام

كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

نهائي كأس إنتركونتيننتال، موعد مباراة باريس سان جيرمان وفلامنجو والقناة الناقلة

حبس 5 سنوات، عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة الانتخابات

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

بطلة "اللي بالي بالك"، وفاة نيفين مندور

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads