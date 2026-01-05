الإثنين 05 يناير 2026
وكيل تعليم الدقهلية يجتمع بقيادات الإدارات استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

 اجتمع اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل التعليم الدقهلية بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المزمع عقدها مطلع الأسبوع القادم.

وذلك تنفيذًا لتعليمات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

 تم الاجتماع بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتورة حازم الألفي مدير عام الشئون التنفيذية، وليد محيي الدين مدير إدارة الأمن

‏استهلّ الرشيدي الاجتماع بالترحيب بالحضور، ودار الاجتماع حول عدة نقاط كان من أهمها:

‏-التأكيد على متابعة المدارس والوقوف على مدي استعدادها لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ وضرورة وضع جدول الامتحانات في مكان بارز، وواضح لجميع التلاميذ والتأكيد على الانتهاء من الامتحانات العملية وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترولات المدارس

التأكيد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات

 

‏-التأكيد على سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وفق المعايير المحددة من قبل المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة

‏-متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرات الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وتوفير طفايات حريق وتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة

‏-ضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لتقدير الدرجات ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وعدم ترك أي جزئية من السؤال غير مصححة وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب

التشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية الخاصة بالشهادة الإعدادية 

‏-التأكيد على إنتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية الخاصة بالشهادة الإعدادية المسئولة عن التوزيع للمدارس وذلك برئاسة السيد مدير الإدارة شخصيًا مع مراعاة تمثيل إدارات المتابعة والتعليم الإعدادي والأمن بتلك اللجنة

‏-التأكيد على السادة مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاء بالسادة رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للتأكيد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات والتأكيد مشددًا على ضرورة التحلي بالدقة والانضباط

‏-حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي بكل حزم لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية

 

تشكيل غرف العمليات والتحرك السريع أثناء متابعة أعمال الامتحانات

-التأكيد على تشكيل غرف العمليات والتحرك السريع أثناء متابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأي واقعة فورًا دون تأخير

‏-التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تأدية الامتحان حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين وتقليل الكثافات الطلابية باللجان ضمانًا لحسن سير العملية الامتحانية

‏في ختام الاجتماع قدم  مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع السادة الحضور لما بذلوه ويبذلوه من جهد لخدمة العملية التعليمية

