رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل للتهنئة بمنصبه

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس. 

العمل التشريعي والنيابي

خلال اللقاء قدم المستشار عدنان فنجري وزير العدل التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، معربًا عن خالص أمنياته لسيادته ولأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم على النحو الذي يعزز من قوة وصلابة العمل التشريعي والنيابي. 

الدور التشريعي والرقابي

وأكد المستشار عدنان فنجري على أهمية الدور التشريعي والرقابي الذي يؤديه مجلس النواب، متطلعًا إلي التنسيق الدائم بين وزارة العدل والمجلس وفقًا لما حدده الدستور.

من جانبه أثنى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل بإعتبارها الصرح الضامن لنفاذ القوانين، والحكم العادل لتطبيق  المساواة والعدل، معربًا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون بين مجلس النواب والحكومة بهدف تطوير البنية التشريعية بما يعكس تطلعات المواطنين وتحقيق مصالح الدولة.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل درع وزارة العدل الى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. 

الجريدة الرسمية