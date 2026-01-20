اتحاد الصناعات يبحث فتح آفاق استثمارية وتصديرية جديدة في غينيا كوناكري

18 حجم الخط

عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا مع شريف عبد الله حيدرة رئيس مجلس إدارة منظمة رجال الأعمال بغينيا كوناكري وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية وتصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في دولة غينيا كوناكري وأسواق غرب أفريقيا السنغال ومالي والنيجير ونيجيريا والكونغو وكون ديفوار والعديد من دول غرب أفريقيا. ويأتى هذا في إطار جهود اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع دول القارة الأفريقية



وجرى خلال اللقاء التعارف بين الجانبين حيث تم استعراض دور اتحاد الصناعات المصرية باعتباره المظلة الرسمية للصناعة المصرية إلى جانب التعريف بمنظمة رجال الأعمال ( جاوا) ودورها في دعم مناخ الاستثمار والتجارة وربط مجتمع الأعمال الغيني بالشركاء الدوليين.

اتحاد الصناعات يعزز التعاون مع غينيا كوناكري ويوقع بروتوكول تعاون مع منظمة رجال الأعمال

وشهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الشركات المصرية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة شملت الصناعات الغذائية والحبوب والصناعات الكيماوية والمنتجات الجلدية ومواد البناء والصناعات المعدنية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية وصناعة الورق والطباعة والتغليف كما شاركت شركات تعمل في قطاعات الأخشاب والملابس الجاهزة والزراعة والحبوب وشركات البناء والمنظفات.



وأسفر الاجتماع عن توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة رجال الأعمال (جاوا) بهدف تعزيز التعاون المشترك وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الغيني وفتح قنوات تواصل دائمة بين الجانبين لدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بأسواق غرب أفريقيا.

كما تم خلال اللقاء طرح مقترح إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز التواجد الصناعي المصري بالقارة الأفريقية.

وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية أن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول أفريقيا مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع منظمات رجال الأعمال الأفريقية يمثل خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات.

