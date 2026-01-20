كوريا الجنوبية تنشر أقوى سلاح غير نووي خارق للتحصينات

18 حجم الخط

في خطوة تنذر بتصاعد حدة التسلح في شبه الجزيرة الكورية، كشف موقع "ميلتاري ووتش" المتخصص في الشؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية بدأت أول عملية لنشر صاروخ باليتسي جديد من طراز "هيونمو- 5" والذي يضم أكبر رأس حربي تكتيكي على الإطلاق، ويتراوح وزنه بين 8 آلاف إلى 9 آلاف كيلوجرام.

وبحسب الموقع، يبدو أن الصاروخ، الذي جرى تطويره كجزء من استراتيجية العقاب والانتقام الكورية الشاملة، قد تم تصميمه ليكون قادرا على استهداف المنشآت الكورية الشمالية الموجودة تحت الأرض.

الصاروخ الكوري الجنوبي يتميز بقدرات خارقة

يتمير الصاروخ بسرعة التأثير العالية والاختراق والتوجيه الدقيق لتدمير مراكز القيادة والقواعد العسكرية المدفونة تحت الأرض؛ وكغيره من جميع الصواريخ الباليستية التكتيكية، يحمل "هيونمو-5" رؤوسًا حربية تتراوح بين 500 كيلوجراما و1000 كيلوجراما، حيث يحمل الصاروخ الروسي "إسكندر- إم" رأسا حربيا يزن 500 كيلوجراما، بينما يحمل نظام"إيه تي إيه سي إم إس" الأمريكي رأسا حربيا يزن 227 كيلوجراما.

في السابق، كانت جميع أنواع الصواريخ الباليستية ذات الأوزان المماثلة لصاروخ "هيونمو- 5" أسلحة استراتيجية مسلحة نوويا، مثل صاروخ سارمات الروسي، وهو أكبر صاروخ في العالم، ويحمل رأسا حربيا تتراوح بين 8 آلاف إلى 10 آلاف كيلوجراما.

وعلى الرغم من أن وزن الرأس الحربي يشكل نسبة من وزنه الإجمالي تبلغ حوالي خمسة أضعاف وزنه، وهو ما يحد بشكل كبير من مداه، إلا أن دمج مثل هذا الرأس الحربي الكبير على صاروخ بهذا الحجم هو أمر غير مسبوق.

"هيونمو-5" أقوى سلاح غير نووي خارق للتحصينات في العالم

يمكن إطلاق صاروخ "هيونمو-5" من مركبات الإطلاق المتنقلة، وليس من الصوامع كما هو الحال بالنسبة لصاروخ "سارمات" الروسي، ولديه سرعة تتجاوز سرعة الصوت، وقدرات تساعده على اختراق أعماق كبيرة من الأرض قبل انفجاره، مما قد يجعله أقوى سلاح غير نووي خارق للتحصينات في العالم.

كوريا الشمالية تمتلك أكبر شبكة تحصيات تحت الأرض

تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية تنشر إلى حد بعيد أكبر شبكة في العالم من المخابئ والتحصينات تحت الأرض نسبة إلى حجم أراضيها، بما في ذلك مصانع الذخيرة الضخمة، والمرافق العسكرية المتعددة الطوابق، ومراكز القيادة المدفونة على عمق كبير تحت الأرض.

سباق تسلح بين سيول وبيونجيانج

ويمثل صاروخ "هيونمو-5" الكوري الجنوبي تهديدا مباشرا للتحصينات الموجودة في أعماق الأرض؛ في وقت أجرت فيه كوريا الشمالية تجارب على صواريخ متقدمة خارقة للتحصينات برؤوس حربية كبيرة، حيث يحمل صاروخ "كي إن- 238" الكوري الشمالي رأسا حربيا يبلغ وزنه 2500 كيلوجرام، في حين أن نسخة جديدة من التصميم الذي جرى اختباره لأول مرة في سبتمبر 2024 حملت رأسا حربيا موسعا يبلغ وزنه 4500 كيلوجرام.

ومن المتوقع أن تستمر الكوريتان في صدارة العالم من حيث أوزان الرؤوس الحربية لصواريخهما التكتيكية، ومن المتوقع أن تستمر كوريا الشمالية في تصدير صواريخها الخاصة إلى روسيا، بحسب "ميلتاري ووتش".

هيونمو.. حارس السماء الشمالية

وتشير كلمة "هيونمو" إلى سلسلة الصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية، واسمها مأخوذ من السلحفاة السوداء الأسطورية في الأساطير الكورية، والتي تعني "حارس السماء الشمالية" وترمز إلى قوة الدفاع والردع ضد التهديدات من الشمال، مشيرة إلى كوريا الشمالية.

