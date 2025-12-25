كيم جونج-أون: غواصات سيول النووية تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية

18 حجم الخط

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستؤدي إلى "تفاقم عدم الاستقرار" في المنطقة، واصفا تلك الخطوة بأنها تهديد للأمن القومي لكوريا الشمالية، وفق وكالة "يونهاب للأنباء".

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال تفقده الميداني لغواصة قيد الإنشاء تعمل بالطاقة النووية وتزن 8700 طن ومجهزة بصواريخ موجهة استراتيجية.

وقال إن خطة كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية ستزيد من عدم الاستقرار في منطقة شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن كوريا الشمالية تعتبرها عملا هجوميا ينتهك بشدة أمنها وسيادتها البحرية.

التحركات الكورية الجنوبية تهدد أمن بيونج يانج

وأضاف أن تلك التحركات الكورية الجنوبية تمثل تهديدا لأمن كوريا الشمالية يجب التصدي له، وأن بلاده ستحافظ على سياستها الأمنية الوطنية ومبدأ ردع العدو.

وتابع: “من الضروري أن يفهم العدو بلا شك أنه سيضطر بالتأكيد إلى دفع ثمن باهظ عندما ينتهك أمن السيادة الاستراتيجية لكوريا الشمالية، وأنه سيواجه هجوما انتقاميا لا يرحم إذا حاول اختيار الخيار العسكري”.

تسليح البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن كوريا الشمالية ستواصل إظهار هذه القدرات، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار الممارسة المسؤولة للردع الحقيقي للحرب النووية وأنه درع موثوق به للدفاع عن السيادة.

وقال إن القوات النووية للبلاد تهدف إلى ضمان البيئة السلمية والأمن المطلق لها بشكل دائم، واصفا الغواصة النووية الجديدة بأنها “تغيير حاسم تاريخي في مستوى الردع الحربي”.

كما أكد على السياسة الاستراتيجية والتكتيكية للمضي قدما بثبات في تسليح البحرية بالأسلحة النووية.

كوريا الشمالية القتالية تعزز قدرات غواصاتها

وبحسب "يونهاب للأنباء"، فإن كوريا الشمالية تعمل على تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بصواريخ موجهة، وهو مشروع كشفت عنه لأول مرة في مارس الماضي، مستشهدة بقرار تم اتخاذه في مؤتمر حزبي.

وأشار كيم إلى أن المدمرات الهجومية والغواصات النووية قيد الإنشاء ستحقق قفزة نوعية في تعزيز القدرات القتالية لأساطيل كوريا الشمالية.

تسليح السفن بأنظمة هجومية مختلفة

كما تعهد الرئيس الكوري الشمالي بزيادة وتوسيع سرعة وحجم بناء مختلف السفن الحربية السطحية وتحت الماء وتجهيزها باستمرار بأنظمة أسلحة هجومية مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء أن كيم استعرض خلال التفتيش أيضا الأبحاث المتعلقة بالأسلحة السرية الجديدة تحت الماء قيد التطوير، وكشف النقاب عن خطة استراتيجية لإعادة تنظيم القوات البحرية وإنشاء وحدات جديدة.

