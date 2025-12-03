الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

"لكنه خائف من شيء ما"، رئيس كوريا الجنوبية يعتزم تقديم اعتذار إلى كيم

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بأن عليه تقديم اعتذار إلىكوريا الشمالية بسبب أوامر سلفه بإرسال مسيرات ومنشورات دعائية عبر الحدود.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية وإدخال البلاد في حالة من الفوضى لفترة وجيزة: “أشعر بأن عليَّ أن أعتذر لكنني أتردد في قول ذلك بصوت عالٍ”.

وأضاف: “أخشى أنه إذا فعلت ذلك، قد يتم استخدامه في المعارك الأيديولوجية أو لاتهامي بأنني مؤيد للشمال”.

وفي تصريحاته، كان لي يشير إلى الاتهامات بأن يون أمر الجيش بإطلاق مسيّرات فوق بيونج يانج وإسقاط منشورات مناهضة لكوريا الشمالية، بهدف استفزاز رد عسكري.

وكان من الممكن أن يؤدي رد فعل من جانب بيونج يانج إلى تبرير إعلان يون سوك يول الأحكام العرفية، من خلال منحه ذريعة لحالة الطوارئ الوطنية.

والشهر الماضي، وجهت اتهامات إلى الرئيس السابق بمساعدة العدو.

وقالت النيابة العامة إن يون سوك يول وآخرين “تآمروا لإيجاد الظروف التي تسمح بإعلان الأحكام العرفية في حالات الطوارئ، وبالتالي زيادة خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة”.

وقالت كوريا الشمالية العام الماضي إنها تملك أدلة على أن جارتها أرسلت مسيّرات لإسقاط منشورات دعائية فوق عاصمتها، إلا أن الجيش الكوري الجنوبي لم يؤكد ذلك.

