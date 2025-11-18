الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سول: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية

الأسلحة النووية،
الأسلحة النووية، فيتو
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، اليوم الثلاثاء: إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "ضرورة حتمية"، لا ينبغي التخلي عنها أبدا، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية  

وجاء ذلك في خطاب الوزير الرئيسي أمام منتدى سول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشؤون السيبرانية الدولية، نظرا لأن الوزير حاليا في رحلة خارج البلاد.

نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولا إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول الكوري أن سول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات "مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونج يانج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الكورى الجنوبى الجزيرة الكورية الأسلحة النووية شبه الجزيرة نزع السلاح النووي

مواد متعلقة

حريق ضخم يلتهم مركزًا لوجستيًا للملابس في كوريا الجنوبية (فيديو)

أشباه الموصلات تقود صادرات كوريا الجنوبية إلى رقم قياسي تاريخي

فوز كوريا الجنوبية 2-1 على المكسيك في كأس العالم تحت 17 عامًا

البيت الأبيض: ترامب يلتقي نظيره الصيني غدا الخميس في كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بشأن الانتخابات يثير الجدل على مواقع التواصل

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

طريق الكونغو والعراق، الكشف عن نتائج قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تجمدوا حتى الموت، اتهام السلطات البلغارية بالتسبب في وفاة 3 مصريين

مصادر: الأهلي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات مسؤول البنك الأهلي

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-11-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 20-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء الزكاة بعد تسليمها للفقير؟ مفتي الجمهورية يوضح الحالات

عباقرة ولكن مجهولون، "الرامهرمزي الفارسي" ألف أول كتاب في علوم الحديث

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads