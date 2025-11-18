سول: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، اليوم الثلاثاء: إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "ضرورة حتمية"، لا ينبغي التخلي عنها أبدا، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية

وجاء ذلك في خطاب الوزير الرئيسي أمام منتدى سول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية.

وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشؤون السيبرانية الدولية، نظرا لأن الوزير حاليا في رحلة خارج البلاد.

نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة

وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولا إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول الكوري أن سول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات "مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونج يانج".

