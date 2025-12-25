كوريا الشمالية تتهم واشنطن بخلق حالة من عدم الاستقرار النووي

18 حجم الخط

نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بدخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، قائلة إنها تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية: إن الغواصة النووية الهجومية "يو إس إس جرينفيل"، من طراز "لوس أنجلوس"، دخلت يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، إلى قاعدة بحرية في "بوسان"، على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية.

انتقادات للظهور العسكري الأمريكي المتكرر في شبه الجزيرة الكورية

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أصبحت الولايات المتحدة أكثر صراحة في محاولتها لإرساء عنصر خطير من عناصر عدم الاستقرار النووي في البيئة الأمنية لكوريا الشمالية"، وفق وكالة "يونهاب للأنباء".

ووصفت بيونج يانج الظهور العسكري الأمريكي المتكرر في شبه الجزيرة الكورية بأنه يشكل عملا خطيرا يسبب عدم الاستقرار و"يؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

بيونج يانج: واشنطن تحاول الحصول على ميزات استراتيجية

وأشار البيان أيضا إلى إعادة تأكيد واشنطن مؤخرا دعمها لخطة كوريا الجنوبية للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، متهما الولايات المتحدة بالاقتراب من "المستوى الحرج" في محاولتها للحصول على ميزة استراتيجية في المنطقة من خلال تحويل تحالفها العسكري مع سيئول إلى كتلة مواجهة نووية تتشارك أسلحتها النووية.

واشنطن تريد صداما نوويا مع كوريا الشمالية

واعتبرت بيونج يانج أن تلك الخطوات تؤكد مرة أخرى "نية الولايات المتحدة التصادمية لترسيخ هيكل صدام نووي مع كوريا الشمالية".

وقالت: "إن التهديد النووي الأمريكي المستمر في محيط دولتنا يدفعنا إلى تأمين القدرة الانتقامية الاستراتيجية في وقت مبكر للقضاء على مثل هذه الكيانات المهددة في نطاق سيادتنا البحرية"، محذرة من "اتخاذ تدابير مضادة تتناسب مع استعراض القوة النووية الأمريكية".

إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية أضغاث أحلام

مطلع نوفمبر 2025، وصفت كوريا الشمالية مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بأنها "أضغاث أحلام"، مؤكدة أن "كوريا الجنوبية تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم".

وتابعت: "حتى لو كرروا حديث نزع السلاح النووي مئة مرة أو ألف مرة، فلن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم المستحيل، وسنُظهر لهم ذلك بصبر وبشكل جلي".

