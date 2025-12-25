زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى

18 حجم الخط

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى، في موقع اختبار قرب البحر الشرقي.

وقالت الوكالة إن كيم جونج أشرف أيضًا على بناء غواصة يبلغ وزنها 8700 طن تعمل بالطاقة النووية في موقع مختلف، دون تحديد موقع الزيارة أو توقيتها.



