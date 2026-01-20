مجمع إعلام دمياط: المبادرات الرئاسية ترجمة واقعية لقيم حقوق الإنسان

18 حجم الخط

اكد السيد عكاشة، مدير مجمع اعلام دمياط، ان المبادرات الرئاسية التي اطلقتها الدولة المصرية تمثل نموذجا وطنيا وانسانيا متكاملا، وتجسيدا عمليا لرؤية الدولة في ترسيخ قيم حقوق الانسان، بعدما تحولت من مجرد رؤى واستراتيجيات وطنية الى مشروعات تنموية وبرامج تنفيذية واقعية احدثت نقلة نوعية واضحة في مستوى وجودة حياة المواطنين، واسهمت في تلبية احتياجاتهم الاساسية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

مبادرات شاملة تستهدف الانسان اولا

واوضح مدير مجمع اعلام دمياط ان قوة المبادرات الرئاسية تكمن في شموليتها واتساع نطاقها، حيث استهدفت قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، وعلى راسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، مشيرا الى ان هذه المبادرات اعتمدت على مقومات الدولة الوطنية، وتكامل الادوار بين مؤسسات الدولة المختلفة، الى جانب المشاركة الايجابية من ابناء الوطن المخلصين، ما ساعد على دفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة دمياط.

من التخطيط الى التنفيذ… نتائج ملموسة على الارض

واشار عكاشة الى ان ما تحقق على ارض الواقع يؤكد جدية الدولة في الانتقال من مرحلة التخطيط الى التنفيذ، حيث لم تعد المبادرات مجرد شعارات، بل تحولت الى انجازات يشعر بها المواطن في الخدمات المقدمة ومستوى المعيشة، مؤكدا ان هذه الجهود عززت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ورسخت مفهوم الدولة التي تضع الانسان في صدارة اولوياتها.

نقاش بمجمع اعلام دمياط حول دور المبادرات الرئاسية في بناء وعي الجمهورية الجديدة



الوعي المجتمعي ضمانة استمرار التنمية

وشدد مدير مجمع اعلام دمياط على ان اي انجاز وطني لا يكتمل اثره الا بوجود وعي مجتمعي حقيقي بقيمته وابعاده، لافتا الى ان ترسيخ هذا الوعي يسهم في الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استدامتها، ويجعل المواطن شريكا اصيلا في عملية البناء وصناعة المستقبل، وليس مجرد متلق للخدمات.

دور الاعلام في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة

واكد عكاشة ان وسائل الاعلام الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، تتمثل في تقديم خطاب اعلامي مهني وموضوعي يشرح اهداف المبادرات الرئاسية ونتائجها، ويسلط الضوء على تاثيرها الايجابي في حياة المواطنين، بما يعزز الوعي العام ويدعم قيم الانتماء، موضحا ان مشروع الجمهورية الجديدة يقوم في جوهره على وعي وطني راسخ يمثل القاعدة الاساسية لاي تنمية حقيقية ومستدامة.

مجمع اعلام دمياط… منصة توعوية لخدمة المجتمع

واختتم مدير مجمع اعلام دمياط تصريحاته بالتأكيد على ان المجمع يواصل القيام بدوره التوعوي والاعلامي في خدمة المجتمع، من خلال تنظيم الفعاليات والندوات والانشطة الاعلامية التي تستهدف رفع وعي المواطنين بالقضايا الوطنية والمبادرات الرئاسية، والمساهمة في بناء جيل واع قادر على استكمال مسيرة التنمية وحماية مكتسبات الوطن.

