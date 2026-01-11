محافظ دمياط يتابع مشروعات حياة كريمة استعدادا للافتتاح الرئاسي

18 حجم الخط

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقريتي تفتيش ثان وكفر سعد البلد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز وخطط التشغيل لضمان جاهزية المشروعات لتقديم خدماتها للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبحضور مسؤولي الجهات المعنية والجهات المنفذة والاستشارية ووحدة حياة كريمة.



متابعة تبطين الترع والسوق والموقف الحضاري بتفتيش ثان

استهل محافظ دمياط جولته بمتابعة مشروع تبطين ترعة كفر سليمان بطول 7.5 كم واطلع على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

كما تفقد السوق والموقف الحضاري بقرية تفتيش ثان وناقش آليات التشغيل وتعظيم الاستفادة منهما بما يخدم أهالي القرية ويحقق الانضباط المروري.



تفقد مجمعات الخدمات والتشديد على حماية الأراضي الزراعية



واصل المحافظ جولته بتفقد مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية والبيطرية بقرية تفتيش ثان وتابع انتظام العمل بها.

وخلال متابعته للمجمع الزراعي شدد على التنسيق الفوري مع الجمعيات الزراعية لوقف صرف الأسمدة للأراضي التي تم تبويرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



توجيهات عاجلة لتجهيز وحدة طب الأسرة



كما تفقد محافظ دمياط وحدة طب الاسرة بالمحمدية التي تم انشاؤها حديثا ضمن مشروعات المبادرة وناقش الملاحظات الخاصة بها، ووجه بسرعة تلافي الملاحظات والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرش وتجهيز وتشغيل الوحدة في أقرب وقت.



مركز الشباب وتوسعات محطة معالجة المحمدية



شملت الجولة تفقد مركز الشباب بقرية تفتيش ثان حيث اطلع المحافظ على المبنى الإداري وقاعات الأنشطة والملعب وناقش سبل تعظيم الاستفادة من موارد المركز، كما تفقد مشروع توسعات محطة معالجة المحمدية بطاقة 4000 متر مكعب يوميا لخدمة قرى الابراهيمية القبلية والبحرية والعباسية وبحث آليات استكمال المشروع وخطة التشغيل ودخوله الخدمة.

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



زيارة سكن كريم ومتابعة حالة الطرق



واجرى محافظ دمياط زيارة لمنطقة سكن كريم حيث تفقد العمارات وناقش الحلول المناسبة لمشكلات بيارات ومطابق الصرف بما يتوافق مع مناسيب الطرق، واختتم زيارته لتفتيش ثان بمتابعة الحالة العامة للطرق التي تم رصفها وخطة رد الشيء لأصله تمهيدا للتنفيذ.



مشروعات كفر سعد البلد تحت المتابعة



في محطة أخرى من الجولة تفقد محافظ دمياط عددا من المشروعات بقرية كفر سعد البلد شملت السوق والموقف الحضاري ونقطتي الاسعاف والاطفاء، كما تفقد مركز الشباب الذي أطلق عليه اسم الكابتن ابراهيم حمدتو وشدد على سرعة تلافي الملاحظات، وتفقد أيضا مجمع الخدمات الحكومية وتابع آلية العمل به واستمع الى مطالب المواطنين مؤكدا على التيسير عليهم في تلقي الخدمات.



تشغيل محطة معالجة كفر سعد البلد

اختتم محافظ دمياط جولته بتفقد محطة معالجة كفر سعد البلد عقب الانتهاء من أعمال تطويرها واستلامها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 4000 متر مكعب يوميا لخدمة قرى كفر شحاتة ودار السلام والنواصرية والبدراوي.



التزام بالجداول الزمنية وجاهزية كاملة

أكد محافظ دمياط خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من كافة الملاحظات الفنية بما يضمن الجاهزية الكاملة للمشروعات وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى.

