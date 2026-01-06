الثلاثاء 06 يناير 2026
مجمع إعلام دمياط ينظم ندوة وورشة عمل لتعزيز الوعي المائي

ندوة بعنوان «الاستدامة المائية في ظل التغيرات المناخية»
نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لليوم الثاني على التوالي، ندوة تثقيفية وورشة عمل موسعة بعنوان «الاستدامة المائية في ظل التغيرات المناخية»، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وفرع نقابة التمريض، في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025–2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.


من التوعية إلى الممارسة.. معركة الحفاظ على المياه


أكدت الدكتورة سهام محارب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن تحقيق الاستدامة المائية لم يعد يقتصر على نشر الوعي النظري، بل يتطلب الانتقال الجاد إلى التطبيق العملي داخل مختلف القطاعات، مشددة على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر البشرية لتبني الممارسات الرشيدة التي تضمن الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة.

 

التغيرات المناخية تفرض واقعا جديدا

وأوضحت حسناء بدير، مدير إدارة المراجعة الداخلية والتفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن تسارع التغيرات المناخية يفرض ضرورة حتمية لإعادة النظر في أنماط استهلاك المياه، مؤكدة أن تبني آليات فعالة للتكيف البيئي بات أمرا لا يحتمل التأجيل، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ويعزز منظومتي الأمن المائي والغذائي.

الإعلام الداخلي.. وعي يتحول إلى سلوك

من جانبه، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن تخصيص يوم ثان لورشة العمل يعكس حرص قطاع الإعلام الداخلي على تعميق الفهم التطبيقي للقضايا القومية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن ترسيخ السلوكيات الإيجابية هو المدخل الحقيقي لتحويل الوعي المجتمعي إلى ممارسات يومية فعالة تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.


نماذج عملية وترشيد داخل المؤسسات


وتناولت ورشة العمل عرض نماذج تطبيقية لترشيد استهلاك المياه داخل المؤسسات الصحية والخدمية، وآليات الحد من الفاقد المائي، إلى جانب مناقشة الدور المحوري للسلوك المجتمعي الواعي في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتأثيره المباشر على الموارد الطبيعية.


القطاع الصحي نموذج يحتذى به


وفي السياق ذاته، أكدت نجلاء درويش، نقيب تمريض دمياط، أن الورشة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية وتدعم قدرتها على تطبيق الممارسات البيئية السليمة، مشيرة إلى أن المؤسسات الصحية قادرة على أن تكون نموذجا رائدا في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على جودتها.


تدريبات تطبيقية ورسائل واضحة


واختتمت فعاليات اليوم الثاني بتنفيذ تدريبات تطبيقية متخصصة قدمها فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تضمنت سيناريوهات عملية ونماذج إرشادية، استهدفت ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه وتعزيز مفهوم الاستدامة المائية في ظل التحديات المناخية المتصاعدة.

