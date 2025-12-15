مجمع إعلام دمياط يطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال

18 حجم الخط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «حمايتهم واجبنا»، وذلك في إطار فعاليات الحملة الإعلامية القومية «طفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، وضمن إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، تحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وبقاعة مسرح المدرسة الثانوية العسكرية.

السيد عكاشة: حماية الطفل مسؤولية وطنية

وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حماية الأطفال لم تعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا ومسئولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة من خلال برامج ومبادرات وطنية تستهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، تكفل لهم حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال.

وأضاف أن نشر الوعي داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة، وبناء شخصية متوازنة قادرة على حماية نفسها والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع وصناعة المستقبل.

حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال



التعليم الآمن أساس بناء الإنسان

من جانبه، شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن توفير بيئة تعليمية آمنة يمثل حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية وبناء الإنسان، مؤكدًا أهمية تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعليمهم كيفية التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات الوقاية والحماية.

كما أكد ضرورة إتاحة مساحة آمنة للطفل للتعبير عن نفسه، وأن يكون مسموعًا وقادرًا على طلب المساعدة دون خوف، مع تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية من خلال أساليب التربية الإيجابية داخل المدارس والمنازل.

الوعي أول الطريق لحماية الطفولة

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لحماية الأطفال، وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويؤسس لجيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وبناء مصر المستقبل.

