الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجمع إعلام دمياط يطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال

ندوة موسعة ضمن حملة
ندوة موسعة ضمن حملة «طفولة آمنة»
18 حجم الخط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «حمايتهم واجبنا»، وذلك في إطار فعاليات الحملة الإعلامية القومية «طفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، وضمن إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي (2025–2030)، تحت رعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، وبقاعة مسرح المدرسة الثانوية العسكرية.

السيد عكاشة: حماية الطفل مسؤولية وطنية

وفي كلمته، أكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن حماية الأطفال لم تعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا ومسئولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفولة من خلال برامج ومبادرات وطنية تستهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، تكفل لهم حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال.

وأضاف أن نشر الوعي داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة، وبناء شخصية متوازنة قادرة على حماية نفسها والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع وصناعة المستقبل.

حملة
حملة "حمايتهم واجبنا" لتوفير بيئة آمنة للأطفال
ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «حمايتهم واجبنا»،
ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «حمايتهم واجبنا»،

التعليم الآمن أساس بناء الإنسان

من جانبه، شدد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أن توفير بيئة تعليمية آمنة يمثل حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية وبناء الإنسان، مؤكدًا أهمية تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتعليمهم كيفية التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات الوقاية والحماية.

كما أكد ضرورة إتاحة مساحة آمنة للطفل للتعبير عن نفسه، وأن يكون مسموعًا وقادرًا على طلب المساعدة دون خوف، مع تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية من خلال أساليب التربية الإيجابية داخل المدارس والمنازل.

الوعي أول الطريق لحماية الطفولة

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لحماية الأطفال، وأن الاستثمار في الطفولة هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويؤسس لجيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات وبناء مصر المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدولة المصرية المؤسسات التعليمية بناء مصر قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات مديرية التربية والتعليم بدمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ دمياط يدشن مبادرة «أمان ودفا» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

كواليس اجتماع رئيس برشلونة مع وكيل ليفاندوفسكي لحسم مستقبله

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

126.15 جنيها، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين 15-12-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تؤكد وجوب الوجود لله بالدليل من القرآن الكريم

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads