استياء محافظ الدقهلية من تدني مستوى النظافة في شوارع دكرنس (صور)

يواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولته بمركز ومدينة دكرنس، وتفقد الشوارع والميادين ومتابعة أوضاع النظافة العامة ورفع الإشغالات، رافقه خلالها المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

محافظ الدقهلية يواصل جولته الصباحية المفاجئة بدكرنس

وشملت جولة محافظ الدقهلية، عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين بنطاق مدينة دكرنس، حيث تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة، وأعمال رفع القمامة، ومستوى الانضباط بالشوارع.

استياء محافظ الدقهلية من تدني مستوى النظافة ووجود تجمعات للقمامة في شوارع دكرنس

وأبدى محافظ الدقهلية استياءه من تدني مستوى النظافة ووجود تجمعات للقمامة بعدد من الشوارع، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول ولا يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر العام للمدن، وكلف رئيس المدينة بالبدء الفوري في رفع كافة التجمعات والمخلفات وتكثيف أعمال منظومة النظافة، مع المتابعة المستمرة على مدار اليوم وعدم الاكتفاء بحملات مؤقتة.

رفع جميع الإشغالات من الشوارع والميادين

وأكد اللواء طارق مرزوق على رفع جميع الإشغالات من الشوارع والميادين ومنع عودتها مرة أخرى في شوارع دكرنس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مشددًا على أن الشارع حق للمواطن، ولا بد من الحفاظ على سيولة الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للأهالي.

محاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية من رئاسة المركز للأعمال الميدانية، والتأكد من تواجد المعدات والعمالة الكافية على أرض الواقع، ومحاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في أداء مهامه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والانضباط وتحمل المسئولية.

الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على المشكلات الحقيقية

وخلال الجولة، التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على المشكلات الحقيقية على الطبيعة، والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

