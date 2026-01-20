تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل مزارعي الفراولة وحقوق الملكية الفكرية

18 حجم الخط

بحثت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، الشكوى المقدمة من بعض مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن التزام الحجر الزراعي المصري بعدم تكويد أي مزارع إلا إذا كان مصدر الشتلات من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية.

تشكيل لجنة فنية

واتفقت المجموعة على تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني تمهيدًا للعرض على المجموعة الوزارية، بهدف إيجاد حل يحفظ حقوق جميع الأطراف ولا يضر بمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات الزراعية.

توقف الإنتاج الصناعي

خلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقف نشاطها الإنتاجي نتيجة قطع التيار الكهربائي، استنادًا إلى تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العدادات الكهربائية للمنشآت الصناعية بوزارة الكهرباء، ما أدى إلى توقف إنتاج المصنع.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة وإعادة تشغيل المصنع، موجهًا بضم ممثل عن الوزارة إلى اللجنة المجمعة لتفتيش المصانع، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل مع الحالات العاجلة فوريًا دون الانتظار لمواعيد التفتيش الدورية.

