سكرتير محافظة الدقهلية يتفقد نظافة شوارع مدينة دكرنس ويتابع ملف التصالح بمخالفات البناء

قام اللواء عماد عبدالله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة بمركز ومدينة دكرنس، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية قصوى في خطة المحافظة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، وملف تقنين أملاك الدولة، ومتابعة أعمال تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة والميادين

ووجه اللواء طارق مرزوق مشددا بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة والميادين، ورفع كفاءتها بشكل دوري لضمان بيئة صحية ومظهر حضاري يليق بالمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، وتقديم التسهيلات القانونية للمواطنين، مع الالتزام بالشفافية والدقة في التعامل مع الملفات.

تقنين أملاك الدولة والموجة 27 لإزالة التعديات

وفي السياق ذاته، أكد مرزوق أن ملف تقنين أملاك الدولة والموجة 27 لإزالة التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أنه "لا تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة للتعدي على أملاكها".

وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه الجولات المفاجئة تهدف إلى التأكد من تنفيذ التكليفات على أرض الواقع، وضمان متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية لتحقيق الانضباط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

