الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم روسي يتسبب في قطع الكهرباء بالعاصمة الأوكرانية

قطع الكهرباء فى أوكرانيا،
قطع الكهرباء فى أوكرانيا، فيتو
18 حجم الخط

أكد الجيش الأوكراني أن 5 صواريخ و24 مسيرة روسية تمكنت من إحداث أضرار في 23 موقعا أوكرانيا.

الهجوم الروسي على العاصمة كييف

فيما ذكرت شركة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم الروسي على العاصمة كييف أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 335 ألف مواطن.

وكان الدكتور محمود الأفندي، الخبير في الشئون الروسية، أكد في وقت لاحق ؛ أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تشهد تصعيدًا لافتًا وغير مسبوق، متجاوزة التحديات المناخية القاسية لفصل الشتاء، في مؤشر واضح على تحول استراتيجي في مسار الحرب.

القوات الروسية تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تقدم ميداني ملحوظ

وأوضح الأفندي، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القوات الروسية تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من تحقيق تقدم ميداني ملحوظ، تُرجم إلى سيطرة موسكو على مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، ما يعكس بحسب وصفه تفوقًا عسكريًا وتخطيطيًا متناميًا.

وأشار الخبير في الشئون الروسية إلى أن أحد أبرز أسباب هذا التصعيد يعود إلى حالة الضعف التي يعاني منها الجانب الأوكراني، لا سيما على مستوى الموارد البشرية، كاشفًا أن تصريحات رسمية صادرة عن وزير الدفاع الأوكراني تحدثت عن فرار ما يقرب من 400 ألف جندي من جبهات القتال، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على تماسك الجيش ومعنوياته.

سياسة الضغط الشامل الهادفة إلى إنهاك الدولة الأوكرانية 

وأضاف أن روسيا تعتمد بشكل مكثف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية، وبالأخص منشآت الطاقة، في إطار سياسة الضغط الشامل الهادفة إلى إنهاك الدولة الأوكرانية ودفع قيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى القبول بخيار الاستسلام العسكري أو تقديم تنازلات استراتيجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الجيش الاوكراني مسيرة روسية الهجوم الروسي على العاصمة كييف

مواد متعلقة

ماكرون يرد على ترامب: لغة الترهيب والتهديد لن تجدي في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند

دول اليورو تبحث تعديل قواعد الانضمام للاتحاد الأوروبي لتسريع عضوية أوكرانيا

نشاط ملحوظ بميناء دمياط، وصول شحنة قمح من أوكرانيا وتداول 5500 شاحنة خلال 24 ساعة

بوتين: يجب تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن

مطلوب سدادها اليوم، النقد الدولي تطالب أوكرانيا بـ 179 مليون دولار أمريكي

زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

بكاء طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية بسبب صعوبة امتحان العلوم (فيديو وصور)

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية