بوتين: يجب تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إنه من المهم تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، وذلك خلال استقباله أوراق اعتماد 34 سفيرا أجنبيا جديدا في الكرملين.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس بوتين استقبل السفراء الجدد في قاعة ألكسندر التاريخية، في إطار المراسم الدبلوماسية المعتادة لتسليم أوراق الاعتماد. ووجه الرئيس الروسي كلمة للحضور دعا فيها إلى مناقشة موضوعية لمسألة بناء نظام أمني جديد.

وأضاف بوتين خلال الحفل: "أذكر أن روسيا تقدمت مرارا بمبادرات لبناء هيكل أمني أوروبي وعالمي جديد وموثوق وعادل.. نعتقد أن من الجدير العودة إلى مناقشتها مناقشة موضوعية لترسيخ الشروط التي يمكن من خلالها تحقيق التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا – وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل".

ترامب: روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن اعتقاده، بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا، محملا فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية تأخير التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأييد روسيا طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن فلاديمير زيلينسكي بات حجر عثرة على طريق السلام في أوكرانيا.

وأشار إلى ان قنوات الاتصال الروسية مع المفاوضين الأمريكيين لا تزال تعمل وأن الحوار مستمر وروسيا تعتبر استمرار الحوار مع الولايات المتحدة أمرا ضروريا وهاما.

وأعرب بيسكوف عن أمله في أن تتم زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى روسيا في الموعد المتفق عليه.

