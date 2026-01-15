نشاط ملحوظ بميناء دمياط، وصول شحنة قمح من أوكرانيا وتداول 5500 شاحنة خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة ميناء دمياط من خلال بيان إعلامي أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادره 16 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 16 سفينة.



سفينة قمح لصالح القطاع العام

وأشار البيان إلى استقبال السفينة CAPTAIN KARAM التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 190 مترًا وعرضها 32 مترًا، قادمة من اوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ53080 طنًا من القمح لصالح القطاع العام.



حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9689 طنًا، شملت 7000 طن يوريا، و2485 طن أسمنت معبأ، و204 أطنان بضائع متنوعة.



حركة الوارد من البضائع العامة

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة 36214 طنًا، تضمنت 3431 طن خردة، و32015 طن ذرة، و500 طن سكر، و268 طن حديد.



وسجلت حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 38 حاوية مكافئة، في حين وصل عدد حاويات الترانزيت إلى 1174 حاوية مكافئة.



رصيد القمح بالصوامع

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 34318 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43358 طنًا.



حركة القطارات والشاحنات

وأوضح البيان أن عدد 2 قطار غادرا الميناء بحمولة اجمالية 2505 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5502 حركة، في مؤشر واضح على انتظام حركة التداول بالميناء.

