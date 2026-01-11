18 حجم الخط

طالب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في رسالة فيديو نُشرت على قناته في تلجرام، أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي المخزنة في المستودعات إلى أوكرانيا.

زيلينسكي يطالب أوروبا بتسليم احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا



وقال زيلينسكي: "الأولوية القصوى هي لصواريخ الدفاع الجوي... نحن بحاجة إلى إمدادات من مستودعات في أوروبا. هناك صواريخ في المستودعات، ونحن نعلم ذلك، نعلم كل شيء عن هذا الموضوع".



وأكد زيلينسكي على ضرورة حصول أوكرانيا على هذه الصواريخ.

وذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن بريطانيا تخطط لتطوير صاروخ باليستي جديد لأوكرانيا يحمل اسم "نايتفول"، ويصل مداه إلى 480 كيلومترا.

بريطانيا تطور صاروخ باليستي جديد لأوكرانيا

ومن جانبها أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الصاروخ الجديد سيكون مجهزا برؤوس حربية تزن 200 كيلوجرام.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية قد طلبت من عدة شركات تطوير وتوريد ثلاث صواريخ تجريبية، كجزء من عقد قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني.

وخلال زيارة عمل إلى كييف يوم 9 يناير، أعلن وزير دفاع بريطانيا جون هيلي عن قرار بتخصيص حوالي 200 مليون جنيه إسترليني لإعداد القوات البريطانية لنشر محتمل في أوكرانيا في حال توقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 8 يناير من أن نشر الوحدات العسكرية والمنشآت والبنى التحتية الغربية الأخرى في أوكرانيا سيُعتبر تدخلا يشكل تهديدا مباشرا للأمن، مشيرة إلى أنها ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

بريطانيا تخصص 200 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة خصصت 200 مليون جنيه إسترليني (حوالي 270 مليون دولار) للتحضير لاحتمال نشر قوات على الأراضي الأوكرانية.

وقال بيان وزارة الدفاع، المنشور على موقع الحكومة البريطانية، أول أمس الجمعة: "أكد وزير الدفاع جون هيلي أن 200 مليون جنيه إسترليني خصصت لهذا العام، وستُستخدم للتحضير لأي نشر محتمل للقوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، لتحديث المركبات وأنظمة الاتصالات وأنظمة الحماية من الطائرات المسيرة، وتوفير معدات إضافية لحماية القوات، بما يضمن جاهزية القوات للنشر عند الحاجة".

وأضاف البيان أن هذه الأموال تُستمد من الميزانية الدفاعية الأساسية للمملكة المتحدة، وتهدف إلى إرسال رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء، لا سيما حول نية لندن قيادة القوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، بأن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول تمامًا بالنسبة لروسيا، وقد يؤدي إلى تصعيد حاد.

وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات بشأن إمكانية نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، والتي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، تُعد تحريضًا على استمرار الأعمال القتالية.

