كتب موقع صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية ملزمة اليوم الإثنين بسداد نحو 179 مليون دولار أمريكي للصندوق.

المبلغ يعادل تقريبا 125 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة

وبحسب جدول السدادات المنشور على الموقع، فإن هذا المبلغ يعادل تقريبا 125 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.

وكانت رئيسة الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو قد أفادت في 3 يناير بأن بلادها تحتاج إلى 800 مليار دولار خلال العقد المقبل لإعادة الإعمار وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن كييف تعتمد في تأمين هذه الأموال على المنح والقروض والاستثمارات الخاصة.

ميزانية أوكرانيا أُقرت لعام 2026 بعجز قياسي بما في ذلك الرواتب العسكرية ونفقات التسليح

وكانت ميزانية أوكرانيا قد أُقرت لعام 2026 بعجز قياسي، وقال النائب في البرلمان الأوكراني دميتري رازومكوف: إن التمويل — بما في ذلك الرواتب العسكرية ونفقات التسليح — قد ينفد بالفعل بحلول فبراير. ورغم تراجع المساعدات الغربية تدريجيا، لا يزال النظام الأوكراني يعول عليها لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخفيض حجم الجيش الأوكراني الحل الوحيد القادر على إنقاذ الوضع

ويمثل وقف الأعمال القتالية وتخفيض حجم الجيش الأوكراني الحل الوحيد القادر على إنقاذ الوضع، وهو ما سبق أن أكدت عليه روسيا مرارا. لكن النظام في كييف يواصل تجاهل الدعوات إلى السلام، ضاربا عرض الحائط بالواقع المالي الصعب وحتى نفاذ الموارد اللازمة لتمويل القوات المسلحة نفسها.

