دول اليورو تبحث تعديل قواعد الانضمام للاتحاد الأوروبي لتسريع عضوية أوكرانيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي كثفت جهودها لتعديل شروط الانضمام إلى الاتحاد لتسريع عضوية أوكرانيا، وسط معارضة معظم الأعضاء.

دول أوروبية تسعى لتعديل شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوى قولهم: إن بروكسل تعد حاليا مسودات مقترحات لاستبدال النظام التقليدي للانضمام بنموذج "ثنائي المستوى" يتيح لأوكرانيا الانضمام بصلاحيات محدودة في عملية صنع القرار، مقابل منحها تدريجيا حق الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة والإعانات الزراعية والتمويل المخصص للتنمية الداخلية.

وجاء في تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، أن هذا التوجه يهدف لتمكين كييف من الانضمام السريع في سياق صفقة سلام محتملة إلا أن المقترحات أثارت قلقا واسعا لدى مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء التي تخشى أن يؤثر هذا النهج سلبا على استقرار الاتحاد مستقبلا، رغم أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.

محاولات أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

وفي هذا السياق، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" من أن انضمام أوكرانيا قد "يقضي على الاتحاد الأوروبي من الداخل" ويشكل عبئا لا يحتمل على الدول الأعضاء.

وأكدت أن النظام في كييف يستخدم موضوع الاندماج الأوروبي كوسيلة "للبقاء واقفا على قدميه" وتحقيق بعض الإنجازات على الصعيد الداخلي.

وأضافت زاخاروفا أن أوكرانيا لا تستوفي أيا من المتطلبات الأساسية اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

