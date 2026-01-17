السبت 17 يناير 2026
محافظ القليوبية يبحث مع نواب البرلمان خطط العمل خلال المرحلة المقبلة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء
 عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً تعارفيًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بعد فوزهم بثقة الناخبين واستكمال تشكيل مجلسي النواب والشيوخ، حيث شهد اللقاء استعراضًا لخطط العمل خلال المرحلة المقبلة وبحث آليات التواصل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم الصالح العام.

وخلال اللقاء، أكد محافظ القليوبية أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب لبحث ومناقشة مختلف القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين في شتى القطاعات، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان من أجل التوصل إلى حلول عملية وسريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن سرعة الاستجابة لمطالب الشارع القليوبي تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، أعلن المحافظ ترحيبه الكامل بحضور ومشاركة النواب في اللقاء الجماهيري الأسبوعي، الذي يُعقد كل يوم ثلاثاء في أحد مراكز مدن القليوبية  بالتناوب، مؤكدًا أن تواجد النواب خلال هذه اللقاءات يعزز من فاعليتها، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للمواطنين، وشركاء أساسيين في رصد المشكلات والعمل على حلها ميدانيًا داخل القرى والمدن.

محافظ القليوبية، نواب البرلمان يمثلون صوت المواطن داخل أروقة صنع القرار
وأوضح محافظ القليوبية أن نواب البرلمان يمثلون صوت المواطن داخل أروقة صنع القرار، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم روح العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، من خلال التعاون الوثيق بين النواب وكافة الأجهزة التنفيذية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
واختُتم اللقاء بمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا العاجلة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث جرى تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بجميع المراكز والمدن، مع التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لتذليل أية معوقات وتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها أبناء محافظة القليوبية

