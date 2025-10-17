سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

وسط حالة من الحزن وبالرعب التي سيطرت على أهالي محافظة الإسماعيلية جراء وقوع حادث مروع شهده أحد المنازل الواقعة بقلب منطقة المحطة الجديدة إحدى أكثر المناطق شعبية على الإطلاق.



استيقظت محافظة الإسماعيلية، على تداول أخبار عبر التواصل الاجتماعي تفيد العثور على أشلاء بشرية خلف المنطقة الواقعة لمتجر كارفور، بطريق كورنيش بحيرة الصيادين الجديد.

منشور بتغيب طفل عن منزله وتحرير محضر

وكان قد سبق ذلك قيام سيدة بنشر صور لابنها تتوسل فيه رواد التواصل الاجتماعي بالبحث معها بعد تغيبه منذ موعد خروجه من المدرسة.

وبعد مرور عدة ساعات قام أحد المواطنين بتحرير محضر يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ويدعى محمد أحمد محمد مصطفى، تغيب عن المنزل منذ عشرات الساعات ولم يعد.

ورغم محاولات أهله التواصل معه فإنهم فشلوا في التوصل إليه كما دفعهم إلى تحرير محضر باختفائه.



تتبع خط سير الطفل المفقود

وعلى الفور بدأ فريق من المباحث بناءً على توجيهات من القيادات الشرطية بالإسماعيلية في البحث عن الطفل المفقود حيث كلف اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي لتتبع خط سير الطفل المفقود منذ خروجه من المدرسة والأماكن المتوقع تردده عليها.

فحص كاميرات المراقبة

وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، تبين أن الطفل المفقود كان بصحبة زميله في الصف ويدعى يوسف أيمن يبلغ من العمر (13 عامًا).

وعند سؤاله، ادعى أنه افترق عن صديقه بالقرب من أحد المطاعم بحي أول، إلا أن مراجعة الكاميرات كشفت عدم صحة أقواله، حيث ظهر برفقة المجني عليه حتى دخلا إلى منزله بمنطقة المحطة الجديدة، ليختفي بعدها الطفل تمامًا.

التحريات تكشف تفاصيل مقتل طفل بالإسماعيلية

وأظهرت التحريات من خلال سؤال الجيران أن المتهم خرج من المنزل عدة مرات خلال اليوم، حاملًا أكياسًا سوداء.

وتمكنت الشرطة من مداهمة المنزل "مسرح الجريمة" حيث عُثر على ملاية ملطخة بالدماء وكاب خاص بالمجني عليه، وبعض الأشياء الأخرى التي تشير إلى ارتكاب الجريمة .



وبمواجهته بالأدلة، انهار الطفل المتهم معترفًا بارتكابه الجريمة، موضحًا أن مشادة نشبت بينه وبين زميله أثناء تواجدهما بالمنزل، تعدى خلالها الأخير عليه بـ"كاتر" فقام بضربه بـ"شاكوش" على الرأس حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم أنه يعيش مع والده الذي يعمل نجارًا ويتغيب عن المنزل طوال اليوم، فاستغل غيابه واستخدم منشارًا كهربائيًّا لوالده في تقطيع الجثة إلى 6 أجزاء، وضعها داخل أكياس سوداء، ألقى منها 4 أجزاء بجوار بحيرة الصيادين وخلف كارفور، وجزءين داخل مبنى مهجور بالمنطقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استوحى طريقة تنفيذ الجريمة من فيلم أجنبي بعنوان "ديكستر"، الذي تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يقطع ضحاياه بنفس الطريقة.

ومن جانبها، أمرت النيابة بسرعة فحص الحالة النفسية للمتهم.



واصطحب فريق من نيابة الإسماعيلية، الطفل يوسف أيمن والمتهم بقتل زميله في المدرسة بعد قيامه بتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى منزل المتهم الواقع بمنطقة المحطة الجديدة "مسرح الجريمة"، وذلك لتمثيل جريمته النكراء.



كما أرشد الطفل مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية، فريق النيابة العامة إلى الأماكن التي تخلص فيها من أشلاء زميله، وذلك ضمن تمثيله للجريمة أمام فريق النيابة ووسط وجود أمني كثيف من رجال مباحث الإسماعيلية.

وذكر جيران المتهم أنهم لم يتخيلوا قط أن يقوم الطفل الذي يدعى يوسف أيمن بارتكاب تلك الجريمة البشعة في زميله، وأضاف أحد الجيران أنه لاحظ على يوسف دخوله وخروجه من المنزل أكثر من مرة ومعه أكياس وحقيبة مدرسية، ولكنه لم يتوقع أن تكون بتلك الأكياس أشلاء بشرية، كما ذكر بعض الجيران أن المتهم يعاني من حالة انطواء واضطراب نفسي منذ أن انفصل والده عن والدته وتركت المنزل لتتزوج آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.