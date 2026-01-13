مياه القناة تبحث آليات إنشاء مركز الأزمات والسيطرة والربط الإلكترونى بين الفروع

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أهمية طرح الأفكار والحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الموارد وضمان استدامة معدلات التنمية مما يعزز التكامل والتوافق بين الجهود المبذولة، ويهدف للحد والتقليل من مخاطر الأزمات والكوارث.

تنظيم مبتكر ذو تقنية عالية

كما يعزز الاستجابة من خلال نظم مبتكرة ذات تقنية وبنية تحتية معلوماتية وتكنولوجية عالية الكفاءة، قائمة على نظم التنبؤ الجيد لتوقع الأزمات بأشكالها وأحجامها وأوقاتها ومجالاتها، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

جانب من الجولة،فيتو

عقد اجتماع مع رئيس غرفة الأزمات بوزارة الإسكان

جاء ذلك خلال الاجتماع مع الدكتور محمد مصطفى رئيس غرفة الأزمات بوزارة الإسكان، حيث تم مناقشة آليات إنشاء مركز الأزمات والسيطرة بمحافظات القناة والذى يعتبر جزءا أساسيا من منظومة إدارة الأزمات الكوارث، مع تحديد أهم أدوات إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، وكذا المهام والمسئوليات الرئيسية للغرفة، ومقترح الهيكل التنظيمي للغرفة، ومتطلبات نجاح فريق غرفة العمليات، والأدوات وآليات تيسير أعمال غرفة العمليات طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

جانب من الجولة،فيتو

اختيار فرق العمل

وأكد رئيس مياه القناة أنه سيتم اختيار فرق العمل وفقا لضوابط محددة وتنمية مهاراتهم للتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتمل حدوثها من خلال (التدريب على التعامل مع الأزمات من خلال رسم السيناريوهات المناسبة، وكيفية استخدام الطرق والأساليب التي تحد من آثارها، والتعامل مع المواقف الحرجة من خلال إدارتها والسيطرة عليها).

جانب من الجولة، فيتو

رئيس الشركة يتفقد المكان المقترح

وعقب الاجتماع تفقد رئيس مياه القناة ومرافقوه المكان المقترح لإقامة مركز الأزمات والسيطرة وبحث المتطلبات الخاصة بالأقسام المختلفة بالمركز وأعمال البنية المعلوماتية والربط الإلكتروني بين المركز الرئيسي وفروع الشركة، بما يحقق التواصل المستمر لإدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.

وأشار اللواء أحمد رمضان إلى أن إنشاء هذا المركز سيمثل نقلة نوعية في سرعة الاستجابة للأزمات وضمان استدامة الخدمة، معربًا عن التزام الشركة الكامل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن بمحافظات القناة على الوجه الأمثل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.