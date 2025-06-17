طريقة عمل طاجن اللحمة في الفرن

طريقة عمل طاجن اللحمة فى الفرن، طاجن اللحمة من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وتعتبر من الأكلات الفاخرة المشرفة فى العزومات.

وطريقة عمل طاجن اللحمة فى الفرن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طاجن اللحمة فى الفرن.

مكونات عمل طاجن اللحمة فى الفرن:-

١ كيلو من لحم البتلو أو الكندوز (مقطع مكعبات متوسطة)

2 حبة بصل كبيرة (مفرومة ناعم)

3 فصوص ثوم (مفرومين)

2 حبة فلفل رومي (مقطع شرائح)

1 حبة طماطم كبيرة (مبشورة أو معصورة)

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 حبة بطاطس (اختياري - مقطعة مكعبات)

1 ملعقة صغيرة سكر (لتقليل حموضة الصلصة)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

كوب ماء أو مرق

طريقة عمل طاجن اللحمة فى الفرن

طريقة عمل طاجن اللحمة فى الفرن:-

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت أو السمن وشوحي مكعبات اللحم حتى يتغير لونها وتتحمر قليلا من كل الجهات.

في نفس الطاسة أو في وعاء آخر، شوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي لدقيقة.

أضيفي الطماطم المبشورة والصلصة، ثم التوابل (الكمون، البابريكا، الكركم، الملح، الفلفل، والسكر).

قلبي المزيج واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة.

في طاجن فخار أو صينية فرن، ضعي اللحم المحمر.

أضيفي فوقه شرائح الفلفل والبطاطس (إن استخدمتى).

اسكبي الصلصة فوق اللحم والخضار.

أضيفي كوب الماء أو المرق لتغطية المكونات جزئيا.

غطي الطاجن بورق فويل، ثم أدخليه الفرن المسخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية.

اتركي الطاجن لمدة ساعة ونصف تقريبًا حتى ينضج اللحم تماما وتتماسك الصلصة.

يمكنك رفع ورق الفويل آخر 10 دقائق لتحمير الوجه.

قدمي طاجن اللحمة ساخنًا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي، وسلطة خضراء أو طحينة حسب الرغبة.

يمكنك إضافة الجزر أو الكوسة لزيادة القيمة الغذائية.

إذا كان اللحم كبير في السن، اسلقيه نصف سلق أولا قبل وضعه في الطاجن.

يفضل استخدام طاجن فخار للحصول على أفضل طعم وتقسيم حراري متوازن.

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