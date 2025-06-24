طريقة عمل شاورما اللحمة بتتبيلة أحلى من الجاهزة

طريقة عمل شاورما اللحمة، الشاورما من الأكلات الشامية التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز ويمكن أن تقدم باللحم او الدجاج ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل شاورما اللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل شاورما اللحمة.

مكونات عمل شاورما اللحمة:-

نصف كيلو من شرائح اللحم البقري (مقطعة رفيعة)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة زبادي (اختياري لتطرية اللحم)

ملح حسب الرغبة

للتقديم:

خبز شامي أو صاج

طحينة أو ثومية

شرائح بصل مخلل

مخلل خيار

بطاطس مقلية (اختياري)

طماطم وخس أو بقدونس حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما اللحمة:-

في وعاء عميق، ضعي شرائح اللحم وأضيفي عليها الزيت، الثوم، البهارات، الخل، عصير الليمون، الزبادي، وجميع التوابل.

قلبي المكونات جيدا حتى تتغلف كل الشرائح بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، والأفضل لليلة كاملة.

في مقلاة واسعة على نار عالية، أضيفي القليل من الزيت.

ضعي شرائح اللحم المتبلة، وقلبي جيدا حتى يتغير لونها وتجف السوائل.

خففي النار وغطي المقلاة واتركي اللحم ينضج لمدة 10 دقائق تقريبا حتى يطرى تماما.

يمكنكِ إضافة شرائح بصل وطماطم وفلفل أخضر قبل انتهاء الطهي بخمس دقائق لمزيد من الطعم.

افردي الخبز، ضعي كمية مناسبة من الشاورما.

أضيفي صوص الطحينة أو الثومية، والمخلل، والبطاطس أو الخضار حسب الرغبة.

لفي الخبز جيدا، ثم يمكن شويه على الطاسة أو في الجريل لدقيقة لتحمير الوجه.

يمكن استخدام لحم بتلو أو كندوز، ويفضل أن يكون مقطع رفيع ليسهل نضجه.

لإضافة نكهة مدخنة، يمكنك إضافة رشة من "البهار المدخن" أو شوي الشاورما على الفحم.

تقدم مع عصير ليمون أو صلصة حارة حسب الرغبة.

طريقة عمل شاورما اللحمة

ولعمل شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبادي

عصير ليمونة واحدة

3 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة صغيرة خل

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما الفراخ:-

في وعاء كبير، نخلط الزبادي مع زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الثوم المهروس، وجميع التوابل حتى نحصل على خليط متجانس.

نضيف شرائح الدجاج إلى التتبيلة، ونتركها في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات (يفضل تركها ليلة كاملة للحصول على نكهة أفضل).

في مقلاة ساخنة على نار متوسطة، نضيف القليل من الزيت ثم نضع الدجاج المتبل ونقلبه حتى ينضج تمامًا ويتحمر.

نجهز العيش السوري أو خبز التورتيلا، ونضع بداخله الشاورما مع الخيار المخلل، الطماطم، والبطاطس المقلية حسب الرغبة.

نضيف صوص الثومية أو المايونيز حسب التفضيل، ثم نلف الساندويتش ونقدمه ساخنا.

يمكن طهي الشاورما في الفرن بدلًا من المقلاة، وذلك بوضعها في صينية مغطاة بورق الألمنيوم على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة، ثم تحميرها قليلًا.

يمكن إضافة القليل من صوص الصويا أو المستردة لإعطاء نكهة مميزة.

تُقدم مع البطاطس المقلية، وسلطة الطحينة أو الثومية.

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