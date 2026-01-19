الإثنين 19 يناير 2026
آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح لرئاسة جامعة الفيوم

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، موعد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة الفيوم وفقًا للجدول الزمني والأوراق المطلوبة للتقدم.

 

وبدأ المجلس في تلقي أوراق التقدم للترشيح على رئاسة جامعة الفيوم من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/١٧ - وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢ بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا.

 

جدول موعد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة الفيوم.

يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١/٢٢ إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين
من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/٢٥ وحتى يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦ تلقى الطعون
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٧ اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين
يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١/٢٨ تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (1) نسخة أصل وعدد (1) نسخ صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ ).

 

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات (معتمد ومختوم من الجامعة).

تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

 

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقى ونسخة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية )

عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ( عدد ( ۲ ) شهادة أصل

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( 1 ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.

