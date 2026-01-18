تجارة عين شمس: مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا المهنية للمصريين والوافدين

18 حجم الخط

أعلنت كلية التجارة - جامعة عين شمس عن مد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا المهنية MPA-MBA-DBA للطلاب المصريين والوافدين.

• شروط التقديم والأوراق المطلوبة لبرامج الشهادات المهنية يرجى الدخول على هذا الرابط

• رفع أوراق التقديم وسداد مصروفات التقديم للطلاب المصريين(1500 جنيه مصرى) يرجى الدخول على منصة جامعة عين شمس الإلكترونية UMS باستخدام هذا الرابط

• للطلاب الوافدين المتقدمين لبرامج الشهادات المهنية يتم التقديم عن طريق منصة ادرس فى مصر عبر الرابط



• للطلاب الوافدين يتم سداد رسوم التقديم ($250) لكلية التجارة جامعة عين شمس على رقم الحساب التالى (بنك مصر – فرع كلية التجارة جامعة عين شمس).

وفي سياق متصل تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ندوة مهنية متخصصة تحت عنوان "بناء مسار عالمي في إدارة الاستثمار: برنامج CFA، الشهادات المتخصصة، والمسارات العملية".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص كلية التجارة على تقديم قيمة مضافة لطلابها من خلال التعريف بأحدث المعايير العالمية في التخصصات المالية والمصرفية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع خبراء دوليين في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.

تُعقد الندوة، بقاعة علي لطفي بكلية التجارة جامعة عين شمس، وسيحاضر فيها نخبة من أبرز الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الاستثمار والتمويل.

الخبير الدولي Rob Langrick: حاصل على شهادتي CFA وCIPM، ويشغل حاليًا منصب المدير المنتدب لدعم المنتج في معهد CFA من مكتب نيويورك، يتمتع بخبرة قيادية واسعة، حيث شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لبرنامج CFA العالمي، وقاد تحديث المناهج والمعايير المهنية السنوية للمعهد، كما سبق له قيادة قسم التعليم المالي في Bloomberg، حيث أطلق برنامج الشهادات المهنية الذي يضم الآن أكثر من مليون محترف حول العالم.

